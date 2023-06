Erste Zeichen von Quake 2 Remastered in Südkorea entdeckt

Quake 2 Remastered wurde bewertet, was darauf hindeutet, dass Bethesda eine Remaster-Version des klassischen FPS von Id Software bringt.

Über Quake 2 Remastered

Wie von Gematsu entdeckt wurde der unangekündigte Titel vom südkoreanischen Game Rating and Administration Committee eingestuft. Die selbe Kommission klassifizierte die remasterte Version des ursprünglichen Quake vor seiner offiziellen Ankündigung und Veröffentlichung während der QuakeCon 2021. Nach drei Jahren rein digitaler Shows kehrt QuakeCon in diesem Jahr als persönliche Veranstaltung zurück. Es wird vom 10. bis 13. August im Gaylord Texan Resort & Convention Center in Grapevine, Texas, stattfinden. Bethesda veröffentlichte die remasterte Version des ursprünglichen Quake für moderne Plattformen, um mit dem 25-jährigen Jubiläum des Spiels zusammenzufallen. Ob Teil zwei so aussehen wird?