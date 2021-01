Puzzle Quest 3 angekündigt (+ Trailer)

505 Games kündigte Puzzle Quest 3 (PQ3) an, eine Fortsetzung der extrem erfolgreichen Puzzle-Rollenspiel-Reihe. Es wird die erste offizielle Veröffentlichung über 505 Games nach der kürzlichen Übernahme des australischen Entwicklerstudios Infinity Plus Two, Schöpfer der beliebten Puzzle Quest-Serie, die bisher 32 Millionen Spielern weltweit hat und mehr als 200 Millionen Dollar Umsatz erzielt hat.

Back to the roots

Puzzle Quest 3 kehrt zu seinen Ursprüngen zurück und nimmt die tiefgehenden Rollenspielmechaniken und die typischen Heldengeschichten wieder auf, die das Original zu einem herausragenden Hit unter den Match-3-Spielen gemacht haben. Mit einem neuen Aspekt beim traditionellen Puzzle-Gameplay bietet PQ3 ein packendes Duell-Kampfsystem in einer 3D-Spielwelt. Die Spieler gehen auf eine Heldenreise, die sie 500 Jahre nach den Ereignissen im originalen Puzzle Quest durch Etheria führt, um die Bedeutung der letzten Worte des alten Roten Drachen herauszufinden.

Das Spiel wartet mit einem brandneuen Abenteuer auf, im Zuge dessen man durch Kämpfe und den Aufbau eines Vermächtnisses in spannenden Duellen zum ultimativen Helden werden kann. Das Spiel beinhaltet ein immersives Kampfsystem, mit dem die Spieler in einem ausgereiften, rundenbasierten System peinigende Zauber und lähmende Angriffe durch die Macht zerstörter Edelsteine entfachen können. Puzzle Quest 3 durchbricht erneut die Grenzen des Genres durch die Einführung neuer und einfallsreicher Gameplay-Mechaniken. Das Spiel wird den Fans noch in diesem Jahr weltweit auf einer Vielzahl von Mobilgeräten und PC zur Verfügung stehen, weitere Plattformen werden noch bekanntgegeben.

Puzzle Quest 3 Trailer