Pure Woodland Test: Ein solider DAB+/FM-Outdoor Speaker

Vor einigen Wochen landete der DAB+/FM-Outdoor Speaker Pure Woodland in unserem Testlabor – was er zu bieten hat, erfahrt ihr in meinem Pure Woodland Test.

Der Praxistest: Vom Keller bis zum Gipfel

Der Pure Woodland verspricht auf der Verpackung DAB+ und FM Radioempfang, Bluetooth 5.1-Support, eine IP67 Zertifizierung, eine Akkulaufzeit von bis zu 14 Stunden und die Möglichkeit Sender als Favorit zu speichern. Kleiner Teaser: All diese Punkte sind kein leeres Marketinggeschwätz, sondern genau das kann der Speaker. Aber alles schön der Reihe nach.

Das Gerät lässt euch zwischen DAB+ und FM-Radioempfang wählen. Mittels der einfachen “Weiter (|>)” und “Zurück (<|)” Buttons könnt ihr den Sender eurer Wahl suchen und wahlweise auch als Favorit mit den drei Herz-Buttons speichern. Ihr könnt übrigens bei DAB+ als auch bei FM je drei Sender eurer Wahl als Favorit markieren. Diese könnt ihr dann einfach per Knopfdruck anwählen, ohne vorher den Sender wieder suchen zu müssen.

Wenn mal so gar nichts nach eurem Geschmack im Radio zu finden ist oder ihr einfach wirklich irgendwo keinen Empfang habt, so könnt ihr immer noch den Speaker via Bluetooth mit Musik füttern und den Woodland als Verstärker nutzen. Der Vorteil daran ist, dass die Qualität bei höherer Lautstärke in der Regel besser ist, als jene vom Smartphone und der Speaker genau für eine Beschallung im Freien oder einem größeren Raum designt ist. Ganz im Gegensatz zu einem Smartphone, bei dem der Standardeinsatz der Lautsprecher eigentlich für das Halten an eine Ohrmuschel ausgerichtet ist. Das heißt nicht, dass ein Smartphone nicht auch gut Musik/Podcasts/Hörbücher oder sonst was wiedergeben kann, sondern rein, dass sich ein Bluetooth-Speaker sich in der Regel besser dafür eignet. Der Pure Woodland hat hier in meinem Test – ganz egal ob am rauschenden Bach, auf einem entlegenen Gipfel oder im Partykeller – sehr gut abgeschnitten.