PUI PUI MOLCAR Let’s! MOLCAR PARTY (Switch) – Süße Kartoffel-Action aus Japan

Nighthawk Interactive hat den Release von PUI PUI MOLCAR Let’s! MOLCAR PARTY für Nintendo Switch am 21. November 2023 angekündigt.

Ursprünglich Ende 2021 von Bandai Namco in Japan veröffentlicht und von Groove Box Japan entwickelt kommt der Titel demnächst auch in unsere Breitengrade. Die Kartoffelautos sind eigentlich Nagetier-Auto-Hybriden, wobei der “mol” Teil des Titels aus dem japanischen Wort Morumotto stammt, was Meerschweinchen bedeutet. PUI PUI MOLCAR Let’s! MOLCAR PARTY ist ein Partyspiel, das auf dem Konzept basiert, und es sieht so seltsam überzeugend aus. Süße Nagetierautos, die in einer kleinen Spielset-Stadt leben? Das klingt nach Spaß!