PUBG: BATTLEGROUNDS – kämpft als Barbar, Waldläufer, Zauberer oder Paladin

KRAFTON, Inc. hat die Rückkehr von Fantasy Battle Royale in PUBG: BATTLEGROUNDS angekündigt – ab sofort ist es möglich!

Fantasy in PUBG: BATTLEGROUNDS

Entschuldigung, da ist ja D&D in meinem PUBG? Der beliebte „Fantasy Battle Royale“-Modus, der erstmals im Jahr 2020 als Aprilscherz eingeführt wurde, bietet den Spieler*innen ein einzigartiges Battle Royale-Erlebnis mit vier Klassen: Barbar, Waldläufer, Zauberer und Paladin. Alle treten auf der Dracheninsel (Erangel) in Vierergruppen mit bis zu 80 Spielern pro Match gegeneinander an. Dabei zeichnet sich der Barbar im Nahkampf mit dem Langschwert aus, der Waldläufer ist auf Fernangriffe mit der Drachentöter-Armbrust spezialisiert, der Zauberer kann Feuer auf Gruppen von Gegnern regnen lassen und der Paladin unterstützt das Team, indem er Verbündete heilt. Darüber hinaus werden mit dem kürzlich veröffentlichten Update 30.2 Gegenstände wie das Taktische Paket und das EMT-Gear wieder eingeführt, die nun primären Waffenslots mit erweiterten Funktionen zugewiesen sind.

Das Tactical Pack bietet mehr Slots für Aufsätze und das EMT-Gear reduziert die Nutzungszeit für Heilungsgegenstände und erhöht die Geschwindigkeit, mit der Teamkamerad*innen wiederbelebt werden. Das All-In-One-Reparaturset kann jetzt sogar dreimal verwendet werden und belegt dabei den Sekundärwaffenplatz. Diese Gegenstände spawnen jetzt auf allen Karten. Zu den Updates gehören spezielle Gegenstände im Rahmen der Zusammenarbeit mit Automobili Lamborghini, Verbesserungen bei der Fahrzeuganpassung, die Flare Gun in Deston und angepasste Spawn-Raten für den Emergency Pickup in Miramar und Rondo. Außerdem wurden Bugfixes für die Karte implementiert, die die Leistung, die Kollisionserkennung und die Texturen verbessern. Fantasy Battle Royale ist bis zum 7. August auf PC und vom 31. Juli bis zum 14. August auf Konsolen verfügbar. Macht ihr mit?