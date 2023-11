PUBG: BATTLEGROUNDS bekommt 10. Karte im Dezember namens Rondo + Trailer

KRAFTON, Inc. stellt Rondo vor, die 10. Karte in PUBG: BATTLEGROUNDS, sie wird Anfang Dezember 2023 auf PC und Konsolen kommen. Der stete Strom an Updates reißt nicht ab!

Über Rondo in PUBG

Im Südwesten trefft ihr auf neue Umgebungen wie Seen und Bambushaine, während der Nordosten mit verschiedenen Bergrücken ein ganz anderes Ambiente bietet. Yu Lin, umgeben von Seen und Wäldern, strahlt traditionelle Schönheit aus. Tin Long Garden, in einem traditionellen Wohngebiet gelegen, besticht durch Wasserfälle und felsige Berge, die gemeinsam mit der Natur harmonieren. In Mey Ran, wo Gebäude und Flüsse koexistieren, werden Kämpfe direkt am Wasser ausgetragen. Die Map beinhaltet außerdem auch einen Bereich mit modernem Stadtbild. Jadena City mit seinen hoch aufragenden Wolkenkratzern und leuchtenden Neonschildern dient als Kulisse für intensive, urbane Kämpfe. NEOX Factory führt neue Kampfszenarien ein, darunter eine Fahrzeugteststrecke und eine Fabrikzone mit dem NEOX-Fahrzeug „Blanc“.