PS5-Boxversion von LITTLE NIGHTMARES II Enhanced Edition exklusiv bei Media Markt und Saturn erhältlich

Die physische Version der LITTLE NIGHTMARES II Enhanced Edition ist ab sofort exklusiv bei Media Markt und Saturn für PlayStation 5 erhältlich.

Was erwartet euch?

Mono und Six stellen sich in der Enhanced Edition erneut den Herausforderungen des zweiten Teils der Adventure-Reihe. Dieses Mal in 4K-Auflösung und mit Raytracing-Reflexionen, einer höheren Detailauflösung sowie immersiven Audioeffekten.

LITTLE NIGHTMARES II hat seit seiner Veröffentlichung im Jahr 2021 bereits über fünf Millionen Spielende begeistert. Mono, ein kleiner Junge, der in einer von einem Signalturm verzerrten Welt gefangen ist, begibt sich zusammen mit Six, einem Mädchen im gelben Regenmantel, auf eine gefährliche Reise. Gemeinsam versuchen sie die Geheimnisse des Turms zu lüften, um Six vor einem schrecklichen Schicksal zu bewahren.