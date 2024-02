PS5 bis 29.2.2024 um 75 Euro günstiger

Die Gerüchte der letzten Tage haben sich – zur Freude aller, die mit der Anschaffung einer PS5 liebäugeln, bestätigt – Sony bietet bis 29.2.2024 die PS5 zum unverbindlichen Aktionspreis von 474,99 Euro an.

Ab sofort wird PlayStation 5 für begrenzte Zeit vergünstigt* angeboten. Bis zum 25. Februar ist die Konsole in Deutschland und Österreich statt für die aktuelle UVP des Herstellers von 549,99 Euro zu einem unverbindlichen Aktionspreis von 474,99 Euro bei direct.playstation.com erhältlich. Zudem wird die PS5 auch im stationären Handel bei teilnehmenden Partnern rabattiert angeboten. Im Handel geht die Aktion bis zum 29. Februar. Dies gilt nur solange der Vorrat reicht, tatsächliche Preise können abweichen und werden durch die Handelspartner bestimmt.

Eine Auswahl der teilnehmenden Handelspartner in Österreich sind:

Media Markt

Electronic4You

Libro

Für alle, die bisher noch keine PlayStation 5 erworben haben, bietet sich nun erneut eine großartige Gelegenheit. Jüngst wurde der kooperative Multiplayer-Shooter Helldivers 2 für PS5 veröffentlicht. In den kommenden Wochen erscheint eine Vielzahl hochklassiger Spiele für die Konsole, darunter die PS5-exklusiven Rise of the Ronin von Team NINJA und Final Fantasy VII Rebirth von Square-Enix.