PS5 Aktion bis 7.8.2023: Disc-Version für nur 474,99 Euro erhältlich

Wir hatten also recht: Zum ersten Mal seit der Veröffentlichung im November 2020 ist PlayStation 5 offiziell und für kurze Zeit zu einem reduzierten Preis erhältlich. Die Konsole inkl. Laufwerk wird vom 25. Juli bis zum 07. August statt für die aktuelle UVP des Herstellers von 549,99 Euro zu einem unverbindlichen Aktionspreis von 474,99 Euro erhältlich sein.* Dies gilt nur solange der Vorrat reicht, tatsächliche Preise können abweichen und werden durch die Handelspartner bestimmt.

Die nicht abschließende Auswahl der teilnehmenden Handelspartner in Österreich umfasst:

MediaMarkt

Libro

Electronic4You

Weitere Details zur PS5-Aktion findet ihr auf der offiziellen Website zur Aktion.

PlayStation 5 öffnet ein Tor zu fantastischen, actiongeladenen, künstlerischen und vielseitigen Welten. Allein in 2023 ist bereits eine Vielzahl atemberaubender Spiele erschienen. Darunter Hochkaräter wie Hogwarts Legacy und Final Fantasy XVI, oder VR-Erfahrungen wie Horizon Call of the Mountain und Resident Evil Village für PlayStation VR2. Zu dem umfangreichen Angebot gehört außerdem PlayStation Plus. Der Service eröffnet Spielern den Zugang zu einem Katalog mit hunderten Titeln, dem monatlich neue Spiele hinzugefügt werden. Im Verlauf des Jahres erscheinen mit Titeln wie Marvel’s Spider-Man 2, Assassin’s Creed Mirage und Alan Wake 2 weitere Spielehighlights für PlayStation 5.

*Für die PS5 Version mit Laufwerk. Nur bei teilnehmenden Handelspartnern im Aktionszeitraum vom 25.07. – 07.08. Tatsächliche Preise können abweichen. Ausgehend von einer unverbindlichen Preisempfehlung des Herstellers von 549,99€.