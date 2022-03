PS VR-Titel Moss: Book II ab sofort erhältlich

Es ist endlich soweit! Mit Moss: Book 2 wurde das zweite Spiel aus dem Moss-Franchise erfolgreich für die PlayStation VR veröffentlicht. Ihr könnt also wieder ab sofort mit Quill ein Abenteuer in der Burg der Arcane erleben.

„Eure Reise mit Quill ist noch lange nicht zu Ende und was die Spieler*innen in Moss: Book II erleben werden wird hart sein – voller Triumph und Herzschmerz gleichermaßen – weshalb Quill euch mehr denn je an ihrer Seite braucht“, sagte Josh Stiksma, Design Director bei Polyarc. „Dein Abenteuer wird größer als zuvor. Gefüllt mit mehr Emotionen. Mehr Interaktion. Mehr Herausforderungen. Es wird nicht einfach, aber das ist Weltretten nie.“

Moss: Book II baut auf der Geschichte von Moss auf, einem der bisher am besten bewerteten VR-Spiele aller Zeiten. Nachdem sie ihren Onkel Argus gerettet hat, geht Quills Abenteuer mit der Enthüllung weiter, dass ein geflügelter Tyrann sie in der Burg jagt, in der ihr Onkel gefangen gehalten wurde. Aber Quill hat einen eigenen Plan, einen, der die gnadenlose Herrschaft der Arcane endgültig beenden und die Welt vor einer großen Zerstörung retten könnte. Die Reise wird schwierig sein, aber neue Verbündete, alte Freund*innen und die Natur des Schlosses selbst können euch auf dem Weg helfen.