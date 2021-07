Diese drei Titel sind im PS Plus-Lineup ab 3. August 2021

Welche Spiele ab August für euch im PS Plus-Lineup enthalten sind, lest ihr gleich hier. Es wird actionreich, so viel kann man schon sagen!

Das PS Plus-Lineup im August

Sony kündigte die drei PlayStation Plus-Spiele an, die am 3. August 2021 debütieren werden. Wenn Hunter’s Arena: Legends auf PS4 und PS5 erscheint, ist es für PlayStation Plus-Mitglieder kostenlos. Dazu kommen die PS4-Spiele Plants vs. Zombies: Battle for Neighborville und Tennis World Tour 2. Hunter’s Arena: Legends ist ein Battle Royale, das ursprünglich auf Steam Early Access für PCs erschien. Es enthält sowohl PVP als auch PVE. Der offizielle Preis wurde noch nicht dafür bekannt gegeben, aber er wird wohl um die 20 Euro kosten.

Pflanzen vs. Zombies: Battle for Neighborville ist ein Shooter, wie er im Buche steht. Darin dürft ihr in PVP oder PVE mit Charakteren spielen, die von der Tower Defense-Serie inspiriert sind. Es wurde ursprünglich im Oktober 2019 eingeführt und kostet in der Regel 30 Euro. Tennis World Tour 2 ist, wie der Name schon sagt, ein Tennisspiel. Darin sind verschiedene Wettbewerbs- und Karrieremodi verfügbar. Es debütierte erstmals im September 2020 und kostet normalerweise 40 Euro. Bis dahin können sich die Leute Call of Duty: Black Ops 4, A Plague Tale: Innocence, Virtua Fighter 5: Ultimate Showdown und WWE 2K Battlegrounds schnappen.