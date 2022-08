Private Division und Weta Workshop entwickeln neues Der Herr der Ringe-Videospiel

Irgendwann im Jahre 2024 soll es so weit sein, dann kommt ein neues Der Herr der Ringe-Videospiel. Lest hier mehr!

Warten auf Der Herr der Ringe

Publisher Private Division kündigt ein völlig neues Spiel an, das im High-Fantasy-Mittelerde-Universum des gefeierten Schriftstellers J.R.R. Tolkien spielt. Das kommende Spiel wird von Wētā Workshop entwickelt, dem in Neuseeland ansässigen Studio für visuelle Effekte, das an Peter Jacksons Filmadaptionen von Der Herr der Ringe gearbeitet hat. Klingt doch super, nicht wahr? Das Team sei laut eigener Aussage schon voll in der Materie drin und brennt darauf, etwas Vorzeigbares zu schaffen. Laut dem Leiter der Privatabteilung Michael Worosz:

“Wir freuen uns, mit Wētā Workshop zusammenzuarbeiten, um ein Spiel in einem so außergewöhnlichen und gefeierten Universum zu veröffentlichen. Die Der Herr der Ringe-IP ist die Heimat so vieler bemerkenswerter Geschichten, und keine Einheit ist besser gerüstet als das Team des Wētā Workshop, um ein unverwechselbares, neues Mittelerde-Spielerlebnis zu schaffen.” Wētā Workshop gründete bereits 2014 seine eigene interaktive Spieleabteilung und arbeitet jetzt mit dem Verlagslabel von Take Two zusammen, um seinen ersten Titel zu veröffentlichen. Dieser neueste von Tolkien inspirierte Titel wird voraussichtlich seine eigene Interpretation der “zuliegende Überlieferung der Bücher” (Das Silmarillion?) liefern und ist derzeit für 2024 geplant. Warten wir’s ab!