Prison Architect 2 Release am 26.3.2024 für PC und Konsolen

Paradox Interactive und Double Eleven haben den Prison Architect 2 Release-Termin enthüllt. Demnach erscheint der 3D-Nachfolger ihres Gefängnis-Management-Simulators am 26.3.2024 für PC und Konsolen.

Was erwartet euch?

Prison Architect 2 bietet fortschrittliche Simulationssysteme, die es den Spieler:innen ermöglichen, komplizierte Einrichtungen mit einem hohen Maß an kreativer Freiheit in einer 3D-Umgebung zu errichten. Vom Bau aufwändiger Strukturen bis hin zur Verwaltung der Bedürfnisse der Insassen bei gleichzeitiger Aufrechterhaltung der finanziellen Stabilität der Einrichtung – Prison Architect 2 erweitert das Gameplay und die kreativen Werkzeuge in allen Bereichen und sorgt so für ein fesselndes Sandbox-Erlebnis. Das Spiel führt auch ein Beziehungssystem zwischen den Insassen ein, die sich untereinander anfreunden oder verfeinden, was sich darauf auswirkt, mit wem sie abhängen, zusammenarbeiten oder kämpfen werden. Prison Architect 2 bringt den Gefängnisaufbau und das Management-Gameplay auf eine neue Ebene, indem es in die dritte Dimension vordringt und eine tiefergehende Simulation als je zuvor bietet.

Hauptmerkmale von Prison Architect 2: