Prinzessin Peach: Showtime! wird von Good-Feel (Yoshi’s Woolly World) entwickelt

Das Entwicklerstudio hinter Nintendos kommendem Prinzessin Peach: Showtime! wurde dank der Demoversion nun bekannt.

Gutes Team für Showtime!

Die Dateien für die eben veröffentlichte Demo des Spiels zeigen, dass es eine Namenskonvention verwendet, die mit dem japanischen StudioGood-Feel, dem Entwickler hinter vielen First-Party-Spin-off-Spielen, verbunden ist. Good-Feel, das kürzlich sein 18-jähriges Bestehen feierte, wurde mit der Eröffnung eines Büros in Osaka im Jahr 2020 erweitert. Das Studio hat sich seit seiner Gründung (zumindest in Bezug auf Konsolen) exklusiv für Nintendo-Plattformen entwickelt, mit seinen früheren Veröffentlichungen, darunter Wario Land: Shake It, Kirby’s Epic Yarn und Yoshi’s Woolly World. Laut dem Leaker LuigiBlood deuten die Dateinamen des Spiels darauf hin, dass der Titel wohl seit 2019 in Arbeit zu sein scheint. Prinzessin Peach Showtime! wird am 22. März 2024 exklusiv für Nintendo Switch veröffentlicht.