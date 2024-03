Nintendo Switch: Die Demo zu Prinzessin Peach: Showtime! ist da!

Eine kostenlose Prinzessin Peach: Showtime! Demo ist jetzt im Nintendo Switch-eShop verfügbar, dies kündigte Nintendo an.

Zu Prinzessin Peach: Showtime!

Vor der Veröffentlichung am 22. März 2024 hat Nintendo nun überraschend eine Demo in den Shop gestellt. Prinzessin Peach: Showtime! stellt Peach zum ersten Mal seit fast zwei Jahrzehnten ins Rampenlicht. Ihr Job? Ganz klar, sie muss das Theater vor den fiesen Schurken retten. Um dabei erfolgreich zu sein, schließt sich Peach verschiedenen Bühnenstücken an – mit verschiedenen Kostümen mit einzigartigen Fähigkeiten -, um die Bösewichte dann zu besiegen. Die kostenlose Demo ermöglicht es uns, die Swordfighter Peach- und Pâtissier Peach-Kostüme anzulegen, um dann die entsprechenden Levels zu spielen.

Nintendo zeigte auch einen zusätzlichen Modus, Rehearsal, in dem Peach es mit Wellen von Feinden aufnehmen und Belohnungen verdienen kann, wie neue Möglichkeiten, Peachs Outfits anzupassen. (Wir können auch ihre Begleiterin Stella anpassen.) Prinzessin Peach: Showtime! wurde erstmals im September 2023 nach einem Teaser im Juni enthüllt. Nintendos letztes Spiel mit Peach ist Super Princess Peach, das 2005 für den Nintendo DS herauskam. Natürlich können wir auch als sie in Super Mario Bros. Wonder spielen, das im Oktober herauskam. So oder so, der Titel mit Peach in der Hauptrolle ist ab 22. März 2024 auf Nintendo Switch erhältlich. Holt ihr es euch?