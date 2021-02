Prince of Persia: The Sands of Time Remake verschoben

Schlechte Nachrichten für Nostalgie-Fans! Das Prince of Persia: The Sands of Time Remake wurde von Ubisoft auf unbestimmte Zeit verschoben. Das gab das Entwicklerteam letzten Freitag via Twitter-Post bekannt. Der Tweet wurde auch vom offiziellen Ubisoft-Account beim Nachrichtendienst geteilt. Ein Release des Action-Adventures in den nächsten Monaten rückt somit einmal in weite Ferne.

An update from the Prince of Persia: Sands of Time Remake dev team: pic.twitter.com/zKCoJPkzmM — Prince of Persia (@princeofpersia) December 8, 2020

Laut dem Entwicklerstatement heißt es, man habe das zahlreiche Feedback der vielen Fans da draußen vernommen und sich deshalb entschieden, das Game noch einmal zu überarbeiten. Am Ende soll ein Spiel dabei herausschauen, dass alle Zocker zufrieden stellt. Damit das auch realisiert werden kann, benötigt das Team nun mehr Zeit. Anstatt Prince of Persia: The Sands of Time Remake aber um ein paar Monate nach hinten verschieben, was in der Branche aktuell ja fast schon zum guten Ton gehört, gibt es nun kein neues Veröffentlichungsdatum mehr. Ein Release noch im heurigen Jahr 2021 scheint in weiterer Folge sehr unwahrscheinlich. Der Auslöser der Empörung Doch warum das Ganze? Der unten verlinkte Ankündigungstrailer war bei der Veröffentlichung vor ein paar Monaten der Auslöser für einen regelrechten Shitstorm, der sich in Richtung Ubisoft und dessen Entwicklerteam entlud. Bekrittelt wurde unter anderem, dass die Grafik oder Gesichtsanimationen mit einem modernen Titel, der im Jahr 2021 erscheinen soll, nichts gemein haben.