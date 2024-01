Prince of Persia: The Lost Crown bekommt zwei Trailer spendiert

Genauer gesagt handelt es sich dabei um Videos, die sowohl die Welt des Spiels als auch die Zugänglichkeits-Optionen im Game vorstellt. Hier ist ein Überblick über das Spiel von seiner offiziellen Website : Stürze dich in einem stylishen und packenden Action-Adventure-Plattformer in ein mythologisches Persien, wo du die Grenzen von Raum und Zeit direkt beeinflussen kannst. Nutze deine Zeitkräfte, Kampfkünste und Plattformer-Fähigkeiten, um verheerende Kombos auszuführen, und besiege mythologische Kreaturen und andere Gegner, die von der Zeit korrumpiert wurden. Rüste dich bei Händlern mit neuen Amuletten aus und präge so deinen eigenen Spielstil. Entdecke eine verfluchte, persisch angehauchte Welt mit monumentalen Wahrzeichen.

Ubisoft hat zwei neue Trailer für den Side-Scrolling-Action-Adventure-Plattformer Prince of Persia: The Lost Crown veröffentlicht.

Erkunde verschiedene aufwendig detaillierte Biome – jedes hat seine eigene Identität und steckt voller Wunder und Gefahren. Nutze deinen Grips, um Rätsel zu lösen, versteckte Schätze zu finden und Quests abzuschließen, während du mehr über diesen verfluchten Ort lernst. Tauche ein in eine fesselnde und originelle Geschichte in einer fantastischen Welt der persischen Mythen. Lerne Charaktere kennen, die dir helfen, die Geheimnisse auf dem Berg Qaf besser zu verstehen. Genieße hochwertige Grafik, immersive Filmsequenzen, eine unverbrauchte künstlerische Ausrichtung sowie besonders flüssiges Gameplay dank 60 FPS auf allen Plattformen. Prince of Persia: The Lost Crown wird am 18. Januar für PC, PlayStation- und Xbox-Konsolen sowie Nintendo Switch und Amazon Luna veröffentlicht. Demo-Versionen werden neben ersten Berichten bereits am 11. Jänner verfügbar sein.