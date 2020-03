Predator Hunting Grounds Release am 20.4.2020

Die Jagd ist eröffnet – schenkt man dem Onlinehändler Amazon Glauben, so findet das Predator Hunting Grounds Release am 20. April 2020 statt.

Jagt oder werdet gejagt

Predator Hunting Grounds ist ein immersiver, asymmetrischer Multiplayer-Shooter, der in den abgelegenen Dschungeln spielt, in denen der Predator auf Beutejagd geht. Als Mitglied eines vierköpfigen Feuerteams müsst ihr paramilitärische Missionen absolvieren, ohne dass euch der Predator aufspürt. Oder ihr schlupft selbst in die Rolle des Jägers und jagt wertvolle Beute. Ausgestattet mit einem großen Arsenal tödlicher außerirdischer Waffen erobert ihr eure Trophäen. Taucht in eine Umgebung ein, die aussieht und sich anfühlt wie ihr es im Predator-Universum erwartet.