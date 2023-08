Portabler 2-Wege-Speaker Dockin D Fine Evo angekündigt

Das junge Berliner Unternehmen Dockin erweitert das hauseigene Portfolio mit dem brandneuen portablen 2-Wege-Lautsprecher Dockin D Fine Evo. Die neueste Version des preisgekrönten Dockin D Fine glänzt mit starkem Stereo-Sound, einem austauschbaren Akku und der bequemen Steuerung via App.

So klingt der Sommer

Ob beim Entspannen zu Hause, bei einer ausgelassenen Grillparty oder auf einem Festival, der Lautsprecher sorgt mit seinen klaren Höhen und satten Bässen immer für ein rundes Klangbild. Dank 50 Watt RMS, echtem 2- Wege-Stereo-Sound und seiner umfangreichen Ausstattung an hochwertigen Treibern klingt die Lieblingsplaylist immer kristallklar. Auf der Vorderseite sorgen zwei aktive Hochtöner und zwei aktive Mitteltöner für starke Soundperformance, während auf der Rückseite zwei zusätzliche passive Bassradiatoren Musikherzen höherschlagen lassen.

Nachhaltiges Hörvergnügen

Mit einer Akkulaufzeit von bis zu 15 Stunden kann die ganze Nacht getanzt werden. Falls das Smartphone währenddessen an Saft verliert, dient der Akku als rettende Stromquelle und unterstützt als Powerbank beim Laden. DOCKIN legt dabei großen Wert auf Nachhaltigkeit, weshalb ein auswechselbarer Akku für besonders hohe Langlebigkeit des Lautsprechers sorgt. Zudem kann das Sounderlebnis gerade auf Reisen oder beim Camping, wenn es keine Lademöglichkeit für den Lautsprecher gibt, ganz bequem verlängert werden. Der zusätzliche Akku ist über den DOCKIN Shop erhältlich und kann separat erworben werden.

Doppelter Soundspaß

Durch die DOCKIN App können zwei Speaker miteinander gekoppelt werden. Im Party-Modus erzeugen beide Lautsprecher eine synchrone Klang- Wiedergabe, während der Stereo-Modus für ein noch intensiveres Hörerlebnis sorgt. Ebenfalls in der App finden Musikliebhaber einen Sound-Equalizer und können so das ideale Klangbild individuell einstellen. Zusätzlich stehen voreingestellte Auswahlmöglichkeiten wie Bass, Stimme oder Chill zur Auswahl.

Abkühlung gefällig? Der Speaker ist mit dem IP55-Zertifikat ausgestattet und demnach gegen Staub und Spritzwasser geschützt. Egal ob beim Sonnen am Strand, beim Picknick am See oder beim Baden im Schwimmbad, der Lautsprecher ist für alle Eventualitäten gerüstet und somit immer der ideale Begleiter.

Preis und Verfügbarkeit

Der Dockin D Fine Evo ist zu einem unverbindlichen Verkaufspreis (UVP) von 139,95 EUR bzw. 111,00 CHF erhältlich. Der Lautsprecher wird ab sofort auf der Website von DOCKIN, im stationären Fachhandel sowie dem Versandhandel angeboten. Weitere Informationen finden Sie unter dockin.de.