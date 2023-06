Poly Bridge 3 ab sofort für PC, Mac und Linux erhältlich

Dry Cactus verkündete, dass mit Poly Bridge 3 der neueste Teil der Poly Bridge-Reihe ab sofort für Windows, Mac und Linux über Steam erhältlich ist.

Was erwartet euch?

Poly Bridge 3 ist der dritte Teil der Simulationsreihe, die weltweit Millionen von Spieler*innen begeistert hat, und wird auf dem Erfolg der Vorgänger aufbauen. Die neue Version bietet ein noch intensiveres, herausfordernderes und ausgefeilteres Erlebnis als je zuvor und bietet den Spieler*innen weiterhin die Möglichkeit, alle Arten von Brücken zu entwerfen und zu bauen. Beginne mit einfachen hölzernen Fußgängerbrücken, bevor du zu komplexen Hängebrücken über große Entfernungen übergehen.

Zusammen mit Poly Bridge 3 wird eine innovative Twitch-Erweiterung eingeführt, die ein noch nie dagewesenes Maß an Interaktivität zwischen Zuschauerschaft und Streamenden bietet. Die Erweiterung ermöglicht es der Zuschauerschaft, sich auf neue und aufregende Art und Weise in das Spiel einzubringen, z.B. indem sie Brückendesigns vorschlagen und verändern können. So kann die Zuschauerschaft sehen, ob ihre Brücke hält oder spektakulär scheitert.