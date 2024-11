Pokémon TCG Pocket – über 10 Millionen Mal heruntergeladen

Pokémon TCG Pocket ist da, seit dem 29.10.2024 ist es für iOS und Android verfügbar. Nun wurden die ersten Meilensteine geknackt!

Über Pokémon TCG Pocket

Die Gratis-App bietet allen die Möglichkeit, zwei Karten-Packs mit je fünf Karten täglich ohne Kosten zu öffnen. Pokémon TCG Pocket wurde von DeNA und The Pokémon Company gemeinsam entwickelt. Wenn ihr euch in den Kampf begeben wollt, erwarten euch optimierte Regeln und 20 Kartendecks. Derzeit gibt es noch keine Möglichkeit zum Tausch oder Handel – das wird vielleicht in Updates kommen. The Pokémon Company gab auf X bekannt, dass das Spiel weltweit bereits über 10 Millionen Mal heruntergeladen wurde. Es wird erwartet, dass diese Zahl in den kommenden Wochen steigt – sinken kann sie ja nicht mehr! In Bezug auf die geografische Verteilung sind die USA führend, wobei die anderen Top-Länder Japan, Brasilien, Mexiko und Indonesien sind.

Laut Stephen Totilo bei gamefile.news generieren diese Downloads erhebliche Einnahmen: Pokémon TCG Pocket hatte 1,2 Millionen Downloads und erzielte am Starttag weltweit 1,9 Millionen US-Dollar Umsatz, so der Sensor Tower-Analyst Sam Aune (The Pokémon Company hat keine offiziellen Zahlen veröffentlicht). Das würde das Spiel in Bezug auf den Umsatz zur drittgrößten mobilen Veröffentlichung aller Zeiten machen, sagte Aune, obwohl er davor warnte, dass die Daten auf einer vorläufigen Schätzung basieren. Sensor Tower schätzt, dass das Spiel am zweiten Tag einen Umsatz von 2,8 Millionen Dollar erzielt hat. Das ist nicht von schlechten Eltern!