Pokémon Purpur und Karmesin: Neues Pokémon im DLC gesichtet

A newly discovered Pokémon appears in The Hidden Treasure of Area Zero DLC for #PokemonScarletViolet ! Its splendid aura is reminiscent of the Legendary Pokémon Terapagos, but this Pokémon’s name and true nature are shrouded in mystery… pic.twitter.com/4PltEt9Yb6

Diese kristallbedeckte Schildkröte mit riesigen schimmernden Augen ist also das allerneueste Pokémon. Die Pokémon Company bestätigte, dass Trainer:innen in der Lage sein werden, mehr über das neue Pokémon im kommenden DLC für Pokémon Karmesin und Purpur, The Hidden Treasure of Area Zero, zu erfahren. Das unbenannte Pokémon erschien zum ersten Mal in Pokémon Horizons: The Series in Japan, aber Fans weltweit werden es erst animiert sehen können, wenn die weltweite Veröffentlichung später in diesem Jahr kommt. Terapagos ist eines von fünf neuen Pokémon, die in der kommenden Erweiterung des Spiels neben Ogerpon, Okidogi, Munkidori und Fezandipiti kommen.

Hier ist die offizielle Beschreibung des mysteriösen neuen Pokémon von The Pokémon Company: Dieses unbekannte Pokémon erinnert an das legendäre Pokémon Terapagos, aber sein Name und seine wahre Natur sind geheimnisvoll. Es ist klein in der Statur und nicht besonders stark, aber wenn es zum Stoß kommt, kann es die Energie in seinem Körper kristallisieren, um einen Schutzschild zu bilden. Anscheinend kann es auch einen ruhenden Zustand annehmen, wenn es das Gefühl hat, dass sein Leben in Gefahr ist, indem es seinen Kopf, seine Gliedmaßen und seinen Schwanz in seine Schale zieht und sich wie ein Juwel aussehen lässt.