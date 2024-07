Pokémon Karmesin und Purpur: Holt euch dieses Pokémon als Geheimgeschenk

The Pokémon Company International gibt bekannt, dass Fans Rorys Krokel aus Pokémon Horizonte: Die Serie über die Geheimgeschenk-Funktion bekommen.

Sobald Krokel das Partnerband zugewiesen wurde, wird der Titel „Krokel von Rory“ angezeigt, wenn es im Spiel in den Kampf geschickt wird. In Pokémon Horizonte: Die Serie schließt sich Rory mit seinem Partner-Pokémon Krokel zusammen und begibt sich gemeinsam mit Liko und ihrem Partner-Pokémon Felori sowie mit den Volttackle-Aeronauten auf ein spannendes Abenteuer. Zusammen erkunden sie neue Gebiete, enthüllen uralte Geheimnisse und begegnen vielen neuen Pokémon. Die neuen Folgen können jetzt bei TOGGO angesehen werden.

So bekommt ihr das Krokel

Um das Geschenk zu erhalten, muss im Hauptmenü das PokéPortal ausgewählt werden, dann Geheimgeschenk und dann Per Seriencode/Passwort empfangen.

Als nächstes muss das Passwort 909TEAMUP06 eingegeben werden.

eingegeben werden. Im Anschluss wird das Pokémon übertragen und erscheint entweder im Team oder in einer der Pokémon-Boxen.

Tera-Raid-Events und massive Aufläufe

Bis zum Donnerstag, den 8. August 2024, taucht Heerashai vom Tera-Typ Wasser und mit dem Titanen-Zeichen in Tera-Raids mit sieben Sternen auf. Gleichzeitig treten auch Nigiragi (Gebogene Form), Nigiragi (Hängende Form) und Nigiragi (Gestreckte Form) in massiven Aufläufen an verschiedenen Standorten auf. Dieses besondere Heerashai kann nur ein Mal pro Speicherstand gefangen werden. Dies gilt auch für Trainer:innen, die das Heerashai schonmal in vorherigen Tera-Raid-Events gefangen haben. Spieler:innen können trotzdem weiterhin an Tera-Raids gegen dieses Heerashai teilnehmen, um anderweitige Belohnungen zu erhalten. Heerashai wird eventuell auch in zukünftigen Events erscheinen oder auf andere Weise erhältlich sein.

