Pokémon Karmesin & Purpur – Der Schatz von Zone Null: Mortcha ab 13.9.2023 verfügbar

The Pokémon Company International hat heute die Entdeckung eines neuen Pokémon bekannt gegeben: Mortcha. Dieses Pokémon wurde in der Kitakami-Provinz gesichtet, dem Schauplatz von Teil 1: Die Türkisgrüne Maske von Der Schatz von Zone Null. Diese herunterladbaren Inhalte für Pokémon Karmesin oder Pokémon Purpur erscheinen am 13. September 2023 exklusiv für Konsolen der Nintendo Switch-Familie.

Mortcha wurde in einem neuen Trailer gezeigt, der hier angeschaut werden kann.

Mortcha verfügt über einen Wirbel, welcher dem von Fatalitee gleicht – doch anders als bei Fatalitee stellt dieser bei Mortcha keine Schwachstelle dar. Wenn es ein Lebewesen mit einer Prise seines pulverförmigen Körpers bestreut oder jemand damit versetztes Essen zu sich nimmt, saugt Mortcha dem Betroffenen die Lebenskraft aus und absorbiert diese in Form von Energie.

Mortcha

Kategorie: Matcha-Pokémon

Typ: Pflanze + Geist

Größe: 0,1 m

Gewicht: 1,1 kg

Fähigkeit: Gastlichkeit

Mortcha lässt sich in alten Häusern nieder und ist dafür bekannt, dass es manchmal kaputte Gegenstände repariert. Dank seiner Fähigkeit Gastlichkeit füllt Mortcha die KP seines Mitstreiters ein wenig auf, wenn es den Kampf antritt.

Mehr Informationen zu Der Schatz von Zone Null gibt es unter Pokemon.de/KarmesinPurpur.