Pokémon Go führt Routen ein: Von Einheimischen angefertigt

Eine neue Funktion für Pokémon Go wird derzeit eingeführt, mit der Spieler benutzerdefinierte Routen erstellen und erkunden können.

Routen in Pokémon Go

Im Gegensatz zu klassischen Pokémon-Spielen führt die Routen-Funktion in Pokémon Go In-Game-Pfade ein, die die Spieler:innen von Ziel zu Ziel führen, mit hoffentlich aufregenden Begegnungen und faszinierenden Sehenswürdigkeiten auf dem Weg. Sie sollen so etwas wie eine In-Game-Walking-Tour sein und die PokéStops und Fitnessstudios des Spiels auf kreative Weise verbinden, um die Spieler:innen zu ermutigen, sich zu bewegen und interessante Sehenswürdigkeiten zu entdecken. Interessierte werden auch dafür belohnt, dass sie die Routen des Spiels gehen, sagte Niantic in einem Blogbeitrag und erwähnte zusätzliche XP, Buddy Candy und andere Boni. Wer also Geheimtipps in seiner Umgebung kennt, kann diese vorschlagen, und Routen können zwischen 500 Metern und 20 Kilometer lang sein. Sinn und Zweck der Routen können selbstverständlich unterschiedlich sein.

Die einen zeigen euch Sehenswürdigkeiten, andere verbinden möglichst viele Pokéstops, und wiederum andere lassen euch einen coolen Weg auf der Karte zeichnen, etwa in Form eines Pikachu. Spieler:innen können Routen im Spiel erstellen, indem sie einfach einen PokéStop oder ein Fitnessstudio als Ausgangspunkt auswählen, auf Start klicken, um mit der Kartierung ihrer Route zu beginnen, einige Informationen über die Route schreiben und sie zur Überprüfung einreichen. Wenn genehmigt, können andere Spieler es im Spiel über das Menü “In der Nähe” sehen. Niantic erwartet, dass Routen nicht nur den Spielern in größeren Städten zugute kommen, sondern auch denen in ländlicheren Gebieten. Mal sehen, was aus der Funktion wirklich wird, ob es Bewertungen, Empfehlungen und Belohnungen für das Erstellen von beliebten Routen geben wird. Spielt ihr Pokémon Go noch, oder Pikmin Bloom, oder Pokémon Sleep?