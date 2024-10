Pokémon Go bekommt Ende Oktober Gigadynamax-Entwicklungen hinzu

The Pokémon Company und Niantic haben angekündigt, dass Gigadynamax-Pokémon später in diesem Monat zu Pokémon Go hinzugefügt werden.

Gigadynamax in Pokémon Go

Die Mechanik, die erstmals in Pokémon Schwert und Pokémon Schild debütierte, wird am 26. Oktober in das Handyspiel aufgenommen. Zuvor wurden Dynamax-Pokémon, die größere, leistungsfähigere Versionen von Pokémon sind, im September hinzugefügt. Gigadynamax-Pokémon unterscheiden sich im Design von ihren normalen Gegenstücken. Zum Beispiel ist Gigadynamax-Pikachu deutlich breiter und runder als sein normales Gegenstück, das viele Fans mit seinem ursprünglichen Design aus den 90er Jahren vergleichen. Wir treffen demnächst auf Gigadynamax-Pokémon bei zeitlich begrenzten Events, beginnend mit Bisaflor, Glurak und Turtok.