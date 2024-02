Pokémon Center Pop-up-Store: Anfang April 2024 in London zu finden

Es stimmt! Der Pokemon Center Pop-up-Store kehrt für die Pokemon Europe International Championships 2024 nach London zurück.

Mehr zum Pokémon Center Pop-up-Store

Die Veranstaltung, die vom 4. bis 7. April in ExCeL London stattfinden wird, ermöglicht es allen Passanten, eine Vielzahl von Premium-Pokemon-Merchandise und exklusiven Produkten der Internationalen Meisterschaften zu kaufen, die anderswo nicht erhältlich sind. Der Laden ist von Donnerstag, dem 4. April, bis Sonntag, dem 7. April, von 10 bis 20 Uhr geöffnet. Der Laden schließt am Sonntag um 16 Uhr. Der letzte Pokemon Center Pop-up-Store in Großbritannien war während der Pokemon Europe International Championships 2023. Spezielle Waren mit Evolis Entwicklungen wurden während dieser Veranstaltung mit großer Nachfrage veröffentlicht.

Der Laden wird für die breite Öffentlichkeit zugänglich sein und erfordert keine Teilnehmer- oder Zuschauerabzeichen, um teilnehmen zu können. Der Eintritt in den Laden erfordert eine Reservierung, auch für Teilnehmer:innen mit Badges. Weitere Details zur Reservierung für das Pokémon Center werden näher an der Veranstaltung bekannt gegeben. Eine Notiz auf der Play Pokemon-Website lautet: “Das Pokémon-Center akzeptiert kein Bargeld. Sie können mit Bargeldkarte (Debitkarte) oder den meisten Kreditkarten bezahlen. Die Währung, die auf den Waren im Geschäft aufgeführt ist, ist GBP (£). Um Produkte so vielen Kunden wie möglich zur Verfügung zu stellen, kann die Anzahl einiger Produkte, die gekauft werden können, begrenzt sein”.