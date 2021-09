PlayStation Showcase zeigt ersten God of War: Ragnarok Trailer

Im PlayStation Showcase September wurde ganz am Ende, doch noch ein neuer Trailer zu God of War: Ragnarok gezeigt.

Endlich ein Trailer

Neben Titeln wie Project EVE, Ghostwire: Tokyo, Forspoken oder Gran Turismo 7, wurde wie sich das gehört der wahrscheinlich meist ersehnteste Trailer am Ende gezeigt. Es ist der erste richtige Trailer und auch der bereits lang vermutete Name (der ja auch in den Runen des neuen Omega-Zeichens steht) ist nun offiziell: God of War: Ragnarok. Die Geschichte von Kratos und Artreus wird weitergeführt und auch einige bekannte Gesichter wie Freya oder Brok sind wieder mit dabei. Die drei Jahre andauernde Eiszeit, welche am Ende des letzten Spiels eingeleitet wurde, dürfte nun im vollen Gange sein. Dies ist die erste von vier Katastrophen und leitet den Untergang der Götter ein. Es ist außerdem bekannt, dass Ragnarok der letzte Teil der Nord-Saga sein wird.