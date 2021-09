Neuer Project EVE Gameplay-Trailer vom PlayStation Showcase

Lange, lange war es still um den Titel – viele haben wohl schon gar nicht mehr mit einem Release gerechnet, doch im PlayStation Showcase gestern Abend gab es mit dem Project EVE Gameplay-Trailer endlich wieder ein Lebenszeichen. Und was für eines. Wir sehen die namensgebende Eve, die es in einer nicht allzu fernen Zukunft mit außerirdischen Invasoren namens NA:tives aufnehmen muss. Dabei kann sich die Protagonistin, in deren Rolle ihr im Spiel schlüpft, auf mächtige Fähigkeiten und Waffen verlassen. Der koreanische Entwickler Shift Up zaubert einen Hauch von Devil May Cry in ein neues Franchise, das absolut interessant wirkt. Rasante Action, übernatürliche Fähigkeiten und monströse Feinde – wenn das keine Einladung ist!

Hier der angesprochene Gameplay-Trailer vom PlayStation Showcase: