Forspoken Release-Zeitraum und neuer Story-Trailer enthüllt

Square Enix enthüllt im PlayStation Showcase gestern Abend den Forspoken Release-Zeitraum sowie einen neuen Story-Trailer. Der neue Trailer enthüllt weitere Details zur Protagonistin Frey – einer jungen Frau ohne Ziel, aber mit Verstand, die eine harsche Kindheit in New York City überstanden hat. Darüber hinaus lernen wir wichtige Charaktere in Forspoken, darunter Freys Begleiter „Reif“, ein magisches und sprechendes Armband, dem der Schauspieler Jonathan Cake (Stargirl) seine Stimme leiht, und das Frey bei ihrer Reise durch Athia begleitet, kennen.

Aber auch die Bösewichte sollen ihre Screentime bekommen – und so bekommen wir mit Tanta Sila eine verrückte und bösartige Matriarchin sowie die stärkste und schrecklichste Tanta in Athia zu Gesicht. Im Trailer steht ihr Frey in einem explosiven und actionreichen Kampf gegenüber. Tanta Sila wird von der Schauspielerin und Musikerin Janina Gavankar (True Blood) verkörpert. Tanta Silas Debüt bietet Fans einen Vorgeschmack auf die furchteinflößenden Gegner, die sie in Athia erwarten.

Keala Settle (The Greatest Showman) und Monica Barbaro (Top Gun: Maverick) treten ebenfalls als Johedy und Auden in Erscheinung, zwei Einwohnerinnen Athias, die sich mit Frey anfreunden und sie auf ihrer Reise unterstützen.