PlayStation Showcase 2023: erstes Gameplay zu Marvel’s Spider-Man 2

Sony zeigt zum krönenden Abschluss des PlayStation Showcase erstes Gameplay von Marvel’s Spider-Man 2, dem nächsten großen Exklusiv-Titel für die PlayStation 5. Und wie Fans schon im Ankündigungs-Trailer von 2021 bemerkt haben, wird Kraven the Hunter, neben Venom und dem Lizard, einen der Hauptantagonisten spielen. Der erbarmungslose Jäger begibt sich auf der Suche nach einem ebenbürtigen Gegner nach New York und damit zu unseren Spider-Männern, Peter Parker und Miles Morales. Wie unsere Helden mit Kravens großer Jagd und der Symbionten-Bedrohung umgehen, erfahren wir im Herbst 2023.

Marvel’s Spider-Man 2 Gameplay unter der Lupe

Am Beginn des Gameplay-Videos trifft Peter Parker auf Kraven’s Hunters, eine neue feindliche Fraktion, welche auf der Jagd nach Dr. Curt Connors, alias The Lizard, sind. Peter, welcher schon von Venom eingenommen ist, kämpft auf der anderen Seite des East River in Queens, in einem brandneuen spielbaren Bezirk. Die dunklen Mächte von Venom bieten dem normalen Spider-Man stärkere und brutalere Fähigkeiten, doch dadurch leidet auch die Charaktereigenschaften der einst freundliche Spinne.

Wie zu erwarten werden beide Spider-Men spielbar sein, das verrät uns ein schneller Wechsel zu Miles welcher während Peters Kampf in Manhattan beschäftigt ist. Durch die Leistungsfähigkeit der PlayStation 5 kann zwischen den beiden spielbaren Helden blitzschnell gewechselt werden. Ob das nur in bestimmten Situationen oder zu jeder Zeit möglich ist bleibt fraglich. Zusätzlich bekommt das Umherschwingen einen deutlichen Geschwindigkeitsschub. Miles katapultiert sich über mehrere Häuser und gleitet super schnell mit den neuen “Web-Wings” die Skyline entlang. Auf die Fortbewegung bin ich am meisten gespannt weil ich immer noch zum Spaß in Miles Morales lässig durch New York schwinge.

Neben neuen Attacken für den Faustkampf gibt es natürlich auch neue Fähigkeiten und Gadgets. Mit dem neuen Gadget “Web Line” legt sich Miles seinen eigenen Netzpfad über die Köpfe der Gegner und schleicht grazile umher um zwei Feinde gleichzeitig einzuspinnen. Zwischen Peters neuen Symbionten-Fähigkeiten und Miles’ neu entdeckten blauen bioelektrischen Kräften hat jeder Spider-Man seine eigenen Möglichkeiten und Spielweise. Mehr Informationen zu Marvel´s Spider-Man 2 findet ihr im PlayStation Blog.