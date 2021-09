Marvel’s Spider-Man 2 für PS5 angekündigt

Mit Spider-Man im Jahr 2018 und Spider-Man: Miles Morales 2020 landete Insomniac Games zwei riesen Hits für PlayStation. Nun kündigte der amerikanische Entwickler das (wenig überraschende aber sehr willkommene) Sequel Marvel’s Spider-Man 2 an. Die Fortsetzung der Superhelden-Hits soll 2023 erneut exklusiv für PlayStation erscheinen und ein reiner Next-Gen Titel sein. In einem ersten kurzen Teaser, zeigen uns die freundlichen Spinnen aus der Nachbarschaft, was uns in zwei Jahren erwartet. Von neuen Suit-Upgrades, Next-Gen Ray-Tracing bis hin zu einem neuen Villain dürfte uns einiges erwarten!