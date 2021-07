PlayStation Now bekommt ein Riesen-Update im Juli 2021

Der Spiele-Streaming-Dienst PlayStation Now von Sony bekommt einige Kracher. Welche Games das genau sind, erfahrt ihr gleich hier!

PlayStation Now wird God of War, Judgment, Nioh 2, Red Dead Redemption 2 und mehr als Teil seines Juli-Lineups hinzufügen. Dies gab Sony Interactive Entertainment bekannt – die neuen Titel werden am heute verfügbar sein. Hier ist eine Übersicht über jedes neue Spiel über Sony Interactive Entertainment:

God of War (Sony Interactive Entertainment)

Diese erstaunliche Neuinterpretation von God of War (zu unserem Review) kombiniert alle Merkmale der legendären Serie -epische Bosskämpfe, flüssige Kämpfe und atemberaubende Ausmaße – und verschmilzt sie mit einer kraftvollen und bewegenden Erzählung, die Kratos’ Welt wiederherstellt. Seine Rache gegen die Götter des Olymp hat er hinter sich – Kratos lebt jetzt im Reich der nordischen Götter und Monster. Als Mentor und Beschützer von Atreus, seinem Sohn, der entschlossen ist, seinen Respekt zu verdienen, ist Kratos gezwungen, sich der Wut zu stellen und sie zu kontrollieren, die ihn seit langem definiert hat. In dieser rauen, gnadenlosen Welt muss Kratos kämpfen, um zu überleben, und seinem Sohn beibringen, das selbe zu tun.

Judgment (Sega)

Von dem Team, das uns die von Kritiker:innen gefeierte Yakuza-Serie gebracht hat, kommt ein fesselnder Psychothriller. Von seiner Vergangenheit verfolgt greift der Anwalt Takayuki Yagami als Privatdetektiv zu den Waffen und arbeitet sich durch Kamurochos unterirdisches Verbrechernetzwerk, um eine Reihe grausiger Morde zu untersuchen. Verfolgt Verdächtige, entdeckt Hinweise und bringt Beweise vor Gericht. Nutzt zwei einzigartige Kampfstile, um Gegner in elektrisierenden Begegnungen auszuschalten. Judgment ist bis zum 4. Oktober 2021 auf PlayStation Now verfügbar.

NASCAR Heat 5 (Motorsport)

Dieses offizielle Videospiel der beliebtesten Stockcar-Rennserie der Welt versetzt euch hinter das Steuer dieser Rennmaschinen und fordert euch heraus, Champion der NASCAR Cup Series 2020 zu werden. Das Spiel umfasst alle offiziellen Teams, Fahrer und Autos der drei NASCAR National Series sowie der Xtreme Dirt Tour, die auf 39 authentischen Strecken fährt. Die Karriere wird durch Quick Race, einen neuen Testfahrmodus und Multiplayer, sowohl online als auch auf Splitscreen, ergänzt.

Nioh 2 (Sony Interactive Entertainment)

Meistert die tödlichen Künste des Samurai als mysteriöser halbmenschlicher, halbübernatürlicher Yokai-Krieger in dieser herausfordernden Action-RPG-Fortsetzung (zu unserem Review). Erkundet das gewalttätige Japan der Sengoku-Ära und das tödliche Dunkle Reich, beide von grotesken, gnadenlosen Dämonen geplagt. Setzt eure tödlichen Waffen ein und vernichtet alle Feinde in eurem Weg mit einem überarbeiteten Kampfsystem und der Fähigkeit, euch in einen vollständigen Yokai zu verwandeln, um verheerende paranormale Kräfte freizusetzen.

Moving Out (Team17)

Moving Out ist ein physikbasierter Umzugs-Simulator. Als neu zertifizierter Möbelanordnungs- und Umzugstechniker übernehmt ihr Umzugsjobs in der ganzen Stadt Packmore (zu unserem Test). Setzt sanfte Bewegungen ein, um neuen Höhen zu trotzen, rekrutiert gleichzeitig farbenfrohe, anpassbare Charaktere und rettet eure Stadt bei jedem einzelnen Umzug. Das Game kann allein oder kooperativ gespielt werden und führt euch durch verschlafene Vororte, hektische Bauernhöfe, Spukhäuser, virtuelle Realität und ferne Länder!

Olympische Spiele Tokio 2020 – Das offizielle Videospiel (Sega)

Dies ist das offizielle Videospiel für die Olympischen Spiele Tokio 2020. Es umfasst mehr als 15 Olympische Spiele wie Leichtathletik, Wasserspiele und Ballspiele an echten Veranstaltungsorten, wie dem Olympiastadion und dem Tokyo Aquatics Centre. Jedes Event bietet Online-Multiplayer, mit dem ihr Spieler:innen aus der ganzen Welt herausfordern dürft.

Red Dead Redemption 2 (Rockstar-Spiele)

Von den Machern von Grand Theft Auto V und Red Dead Redemption ist Red Dead Redemption 2 eine Geschichte über das Leben in Amerika zu Beginn der Neuzeit (zu unserem Review). Nachdem ein Raub in der westlichen Stadt Blackwater schief gelaufen ist, sind Arthur Morgan und die Van der Linde-Bande gezwungen zu fliehen. Mit Bundesagenten und den besten Kopfgeldjägern der Nation, die sich auf den Fersen zusammensetzen, muss sich die Bande durch das raue Kernland Amerikas kämpfen, um zu überleben. Ebenfalls enthalten ist Red Dead Online: schmiedet euren eigenen Weg, während ihr gegen Gesetzlose, Gesetzlose Banden und wilde Tiere kämpft, um ein Leben an der amerikanischen Grenze aufzubauen. Red Dead Redemption 2 ist bis zum 1. November 2021 exklusiv über PlayStation 4 / PlayStation 5 Download auf PlayStation Now verfügbar.