Yakuza-Spinoff Judgment bekommt Next-Gen-Update

Bereits am 23. April kehren Publisher SEGA und das Entwicklerstudio Ryu Ga Gotoku auf die Straßen von Kamurocho, Tokyo, zurück. Dann nämlich wird Judgment auch auf der Playstation 5 sowie Xbox Series X|S erhältlich sein. Laut den beiden Unternehmen wird das Spiel erheblich von der neuen Next-Gen-Hardware profitieren. Der Titel soll auf der aktuellsten Konsolengeneration vor allem mit überarbeiteter Grafik, 60 FPS, kürzeren Ladezeiten überzeugen. In den Versionen inkludiert sind auch alle bislang veröffentlichten DLCs.

Worum geht es im Action-Adventure

Das Game ist ein Action Thriller, in dem Spieler in die Fußstapfen Takayuki Yagamis treten, einem in Ungnade gefallenen Anwalt, der als schroffer Privatdetektiv arbeitet und die Mysterien hinter einer Reihe grausamer Morde entdeckt. Gemeinsam mit seinem Partner, dem Ex-Yakuza Masaharu Kaito, muss sich Yagami seinen Weg durch den kriminellen Untergrund Kamurochos kämpfen, um die Wahrheit aufzudecken – so schmerzhaft sie auch sein mag.

Judgment übernimmt die klassischen Merkmalen der Yakuza-Serie und blickt dabei durch die Augen Yagamis. Fans werden die typischen Straßenkämpfe, fesselnden Nebenmissionen mit den Einheimischen und die unterhaltsamen Mini-Spiel-Pausen wiedererkennen. Ebenso baut der Titel darauf auf und fokussiert sich auf das investigative Gameplay, in dem Spieler Hinweise entdecken müssen sowie Zeugen befragen, während Yagami auf dem schmalen Grat der Gerechtigkeit balanciert. Judgment hält alle aufstrebenden Privatdetektive mit einer spannenden Geschichte, filmreifen Kämpfen und beeindruckenden Charakteren ordentlich auf Trab.

