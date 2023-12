PlayStation Adventskalender down? Scheint so, ja!

Schlechte Nachrichten für alle, die beim heutigen PlayStation Adventskalender-Preistürchen mitspielen wollen und noch keine Tickets gekauft haben. Seit einiger Zeit kann man zwar die Webseite aufrufen, doch wenn man sich anmelden will, kommt ein Timeout-Fehler “ERR_CONNECTION_TIMED_OUT” – der PlayStation Adventkalender ist gerade down. Bislang ist noch kein Statement von PlayStation verfügbar – zudem gibt es noch kein Anzeichen, wann der Adventkalender wieder online ist. Wir bleiben für euch am Ball und geben Bescheid, wenn wir weiter Credits sammeln können.

PlayStation Adventskalender down Fehlermeldung

Täglich kann man Credits mit verschiedenen Aufgaben sammeln: Zum Beispiel ein Bilderrätsel lösen, eine Frage beantworten oder ein Memory spielen. Viel mehr Codes verstecken sich allerdings im Netz (Facebook, Instagram & co.). Damit ihr fleißig Credits sammeln könnt, haben wir eine Code-Sammlung ins Leben gerufen (Hier unsere Übersicht zu allen PlayStation Adventskalender-Codes), die wir samt unserer treuen Community zusammentragen konnten. Und sie wächst vor allem Dank euch!