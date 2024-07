Planet Coaster 2 kommt im Herbst 2024 und bietet Wasserparks

Tobt euch so richtig aus: In Planet Coaster 2 wird nicht nur grafisch, sondern auch in Sachen Abwechslung um einiges mehr geboten!

Zu Planet Coaster 2

Acht Jahre nach dem Originalspiel veröffentlicht Frontier Developments Planet Coaster 2. Die Fortsetzung bringt viele neue Funktionen, darunter Wasserparks! Dass hier aufblasbare Gegenstände und Pools mitumfasst sind, ist ja wohl klar – und das ist noch nicht alles. Diese Wasserparks können in bestehende Parkbauten integriert werden und bieten verschiedene Rutschen und Pools, die individuell gestaltet werden können. Zusätzlich gibt es neue Managementfunktionen wie den Verkauf von Wasserpark-Pässen und das Splash Emporium für Schlauchboote.

Neue Entertainer und Rettungsschwimmer sorgen für Sicherheit und Unterhaltung. Planet Coaster 2 bietet auch neue Themenbereiche wie ein aquatisches und ein Resort-Thema sowie erweiterte Anpassungsmöglichkeiten für Fahrten und Landschaften. Neue Fahrten wie Frenzy Thrill und überarbeitete Fan-Favoriten sind ebenfalls enthalten. Verbesserungen im Gästeerlebnis und mehr Feedback zu deren Emotionen und Bedürfnissen runden das Spiel ab. Die Veröffentlichung ist für Herbst 2024 geplant. Wäre das Spiel etwas für euch?