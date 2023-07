PixelJunk Eden 2 erscheint noch 2023 für PlayStation-Konsolen

Die Nachricht wurde von Q-Games-CEO Dylan Cuthbert in einem Beitrag auf dem offiziellen PlayStation-Blog bekannt gegeben. PixelJunk Eden 2 wurde ursprünglich 2020 auf der Nintendo Switch veröffentlicht, wurde aber seitdem auf keiner anderen Plattform verfügbar gemacht. Die gesamte erste Auswahl der PixelJunk-Spiele – Racers, Monsters, Eden, Shooter, Shooter 2, SideScroller, 4am und Nom Nom Galaxy – erschien zwischen 2007 und 2015 und war alle exklusiv für PlayStation-Konsolen bei der Markteinführung. Erst als die zweite Serie von Spielen im Jahr 2018 begann, tauchten Spiele auf anderen Systemen wie Switch und Apple Arcade auf. Die PS5-Version des Spiels wird eine vollständige 4K-Grafik bieten und die einzigartige Funktionalität des DualSense-Controllers nutzen.

PixelJunk Eden 2 wird später in diesem Jahr auf PlayStation 4 und PlayStation 5 erscheinen, mit 4K-Grafik, DualSense-Unterstützung und mehr!

“In PixelJunk Eden 2 reagiert die DualSense-Lichtleiste auf Änderungen in der aktuellen Ebene und erstellt Ihre eigene persönliche Lichtshow für jede einzigartige Umgebung”, erklärt Cuthbert. „Und die Erkundung der Welt von Eden hat sich dank der umfangreichen Nutzung der einzigartigen Vibrationsfunktionen, die jeden Schwung und Sprung mit immersivem haptischem Feedback unterbrechen, noch nie besser angefühlt. Wir haben auch den Kreiselsensor verwendet, um eine präzise Steuerung zu bieten, und das Sammeln von Pollen belohnt Sie mit dynamischen Vibrationen, um Ihre Erfolge zu unterstreichen”. Anfang dieses Jahres wurde auch angekündigt, dass eine neue “Deluxe”-Version vom Beat ’em up PixelJunk Scrappers, das zuvor exklusiv für Apple Arcade war, am 27. Juli auf PlayStation, Switch und PC erscheinen wird.