Pitaka stellt Apple Watch-Band, neue Cases und mehr vor

Designer, Ingenieure und Kreative arbeiten bei Pitaka gemeinsam daran, mit besonderen Materialien außergewöhnliches Zubehör zu entwickeln.

Über das Dreamland ChromaCarbon Band

Um der Apple Watch einen besonderen und individuellen Look zu verpassen, hat Pitaka das Dreamland ChromaCarbon Band entworfen. Dieses komfortable Apple-Watch-Band, hergestellt aus Kohlefaser und Aramid, ist kompatibel mit allen Apple-Watch-Modellen. Das Design stellt dabei eine Kombination aus klassischer Ingenieurskunst und moderner Technik dar. Die einstellbare Armbandlänge sorgt für ein leichtes und komfortables Tragegefühl. Der Preis des Dreamland ChromaCarbon Band beträgt 149,00 Euro.

Das Pitaka MagEZ Case Pro

Das MagEZ Case Pro bietet eine kabellose Ladefunktion, überzeugt durch optisch durch klare Farbkombination wie Schwarz/Grau oder Schwarz/Blau und ist kompatibel mit dem Apple Magic Keyboard. Wie alle Pitaka-Produkte sorgen die Hightech-Aramid-Fasern für dünnes und leichtes Design. Der UVP für das MagEZ Case Pro startet bei 129,99 Euro.

Über das MagEZ Charging Stand

Ergänzend zum MagEZ Case Pro verwandelt der MagEZ Charging Stand das Tablet im Handumdrehen in einen Monitor oder zweiten Bildschirm. Durch die magnetische Halterung lässt sich das iPad mit dem MagEZ Case Pro ganz einfach am Stand befestigen, so werden beste Sicht und ein aufgeräumter Arbeitsbereich einfach und doch mit Style erreicht – und das iPad direkt geladen. Der UVP für den Charging Stand liegt bei 159,99 Euro.

Zum MagEZ Folio 2

Das MagEZ Folio 2 ist eine Hülle mit integriertem Ständer mit sehr starker magnetischer Befestigung und gleich vier verschiedenen Standwinkeln. Neben dem faltbaren Design und dem Magneten verfügt es über einen verdeckten Clip zum Befestigen des Apple Pencils und ist trotz der starken magnetischen Verbindung leicht gebaut. Diese Aspekte tragen zu seiner Funktionalität und Ästhetik gleichermaßen bei. Der Preis des MagEZ Folio 2 liegt bei 69,99 Euro.

Der MagEZ Slider 2

Der MagEZ Slider 2 ist ein kompaktes kabelloses 3-in-1-Ladegerät für alle wichtigen Apple-Utensilien. Mit ihm können gleichzeitig iPhone, AirPods und Apple Watch geladen werden. Das iPhone kann dabei magnetisch entweder in den Porträt- oder Landschaftsmodus gebracht werden, sodass es auch während des Ladevorgangs genutzt werden kann. Der Preis des MagEZ Slider 2 liegt bei 149,00 Euro.

Für Samsung: Das Pitaka Air Case

Doch auch, wer sich nicht dem Team Apple zugehörig fühlt, wird bei Pitaka fündig. So gibt es das Air Case für das Samsung Galaxy Z Fold4/5. Die strukturierte Oberfläche aus kratzfester Aramidfaser sorgt für einen sicheren und leichten Griff und ist gleichzeitig dünn und leicht. Auch hier ist kabelloses Laden möglich. Der Preis des Air Case liegt bei 104,99 Euro.