Over-Ear-Kopfhörer Sonos Ace vorgestellt: Der beste Klang für unterwegs, ganz komfortabel

Sonos hat uns in einem Informations-Briefing ganz offiziell das neue Produkt namens Sonos Ace nähergebracht. Worum es sich handelt, lest ihr hier!

Über Sonos Ace

Mit dem Slogan Personal listening, perfected beginnt Chris Pike die Präsentation des Ace-Kopfhörers. Richtig, Sonos bringt damit seinen ersten kabellosen Kopfhörer auf den Markt und will diesen dabei so richtig aufmischen. Ab 5. Juni 2024 ist der Kopfhörer weltweit um eine UVP von 499,- Euro erhältlich – und was bekommt ihr dafür? Die Fokuspunkte sind jedenfalls klar aufgezählt: Es geht um Soundqualität, Komfort, aktive Umgebungsgeräuschunterdrückung, räumliches Audio und eine nahtlose Integration in euer Leben. Dafür sorgen sollen 40 mm-Treiber in den Soundkammern, Beamforming-Mikrofone, die Unterstützung für Lossless/Spatial/Dolby Atmos-Audio sowie Kopf-Tracking für perfekten 3D-Sound. Sogar an eure Umgebung soll sich der Klang dank TrueCinema-Technologie anpassen können – welche Vorteile das bringen soll, können wir erst in einem ausgiebigen Test feststellen.

Veganes Leder in einer ganz weichen Mesh-Variante soll in Verbindung mit dem Memory-Schaum dafür sorgen, dass bei den Over-Ear-Kopfhörern so gut wie kein Druck auf eurem Kopf lastet. Das ANC wird um einen Aware-Modus bereichert, und ihr könnt auf Knopfdruck den Klang von eurer Sonos-Soundbar zu Hause übernehmen. Anfangs kann das nur die Sonos Arc, aber es werden auch demnächst die Sonos Beam (Gen 1 und 2) und Sonos Ray unterstützt. Das Produkt wird in Schwarz und Soft White erhältlich sein und mit einer Aufladung (dauert drei Stunden) bis zu 30 Stunden lang Musik abspielen können. Schnellladen ist auch möglich da reichen drei Minuten für drei Stunden Laufzeit. Eine Trageerkennung gibt es ebenso wie den Bluetooth 5.4-Standard, und die mitgelieferte Reisetasche aus Filz besteht zudem zu 75 % aus wiederverwerteten Plastikflaschen.

Mehr Infos

Das hilft nicht nur der viel gepriesenen Nachhaltigkeit, sondern hat auch einen praktischen Nutzen: Sowohl das vegane Leder an den Ohrmuscheln als auch die recycelten Plastikflaschen sind eine kluge Wahl, da sie an sich besser mit Feuchtigkeit umgehen können. Während das Sonos Ace an sich nicht wasserdicht ist, werdet ihr trotzdem durch den Normalgebrauch mal etwas schwitzen oder gar ein paar Regentropfen abbekommen – dann stellen diese Materialien sicher, dass nicht viel passieren kann. Eine der großen Fragen war ja: Wie integriert sich der Kopfhörer in das heimische Sonos-System? Mit nur einem Knopfdruck kann man den Ton einer kompatiblen Sonos-Soundbar auf den Kopfhörer übertragen und so beispielsweise den Heimkino-Abend genießen, ohne andere Personen im Haushalt zu stören. Dabei bietet der Over-Ear-Kopfhörer „Dynamic Head Tracking“.

So versinkt ihr geradezu in euren Inhalten, sagt der Hersteller, und bietet dabei den gewohnten Sonos-Sound in Topqualität. „Die Trageerkennung von Sonos Ace unterbricht automatisch die Wiedergabe von Audioinhalten, wenn Sie das Gerät aus den Ohren nehmen, und setzt sie fort, wenn Sie es wieder aufsetzen“, heißt es über eine der weiteren Standard-Funktionen des Kopfhörers. „Mit den taktilen Bedienelementen auf der Rückseite der rechten Ohrmuschel können Sie die Wiedergabe steuern, Anrufe entgegennehmen und zwischen ANC- und Aware-Modus wechseln.“ Im Lieferumfang enthalten ist neben der großen Transporttasche und den beiden Kabeln übrigens auch eine kleine Tasche, in der eben diese Kabel verstaut werden können. Das sollte soweit alles abdecken, und wir können es kaum erwarten, den Kopfhörer mal auf die Probe zu stellen.

Offizielle Statements

„Er ist da! Fans haben uns seit Jahren gebeten, die Sonos Experience auf Kopfhörer zu erweitern – und wir wussten, dass wir bei unserem ersten Vorstoß in diese Kategorie die Art von Innovation und Sound bieten mussten, für die Sonos bekannt ist“, so Patrick Spence, CEO von Sonos. „Mit dem Sonos Ace haben wir unsere Erkenntnisse aus zwei Jahrzehnten als führender Anbieter für atemberaubenden Sound, elegantes Design und besonderen Komfort in die weltweit größte und beliebteste Audiokategorie einfließen lassen.“

„Der Sonos Ace verkörpert unser Bestreben, ein bewegendes Sound Erlebnis zu schaffen, das dem Moment entspricht, in dem wir leben. Dies ist der Anfang eines aufregenden neuen Kapitels im Bereich der individuellen Sound Experience“, erklärt Maxime Bouvat-Merlin, Chief Product Officer von Sonos. „Getreu der Tradition von Sonos als Hersteller von Premium-Produkten wurde jedes einzelne Detail des Sonos Ace speziell gefertigt, professionell entwickelt und von weltweit führenden Sound Expert:innen perfekt abgestimmt, um ihnen unvergleichlichen Sound zu bieten.“