Das HUAWEI MateBook D 16 2024 ist da: Ein Zugpferd der Produktivität

HUAWEI bringt das neue HUAWEI MateBook D 16 2024 auf den österreichischen Markt. Was erwartet uns da mit dem neuen Notebook?

Über das HUAWEI MateBook D 16 2024

Der leistungsstarke Intel Core i9 Prozessor der 13. Generation mit der Dual-Shark-Fin-Fan-Technologie sowie einer Akkulaufzeit von bis zu 70 Wattstunden sorgt für einen zusätzlichen Leistungsschub. Damit ist das neue HUAWEI MateBook D 16 2024 der ideale Begleiter für Schule, Arbeit und Freizeit und für anspruchsvolle Aufgaben ausgestattet. Das neue Notebook ist in Österreich ab sofort online in der Farbe Space Gray zu einem unverbindlich empfohlenen Richtpreis ab 999,- Euro verfügbar. Mit einem Gewicht von nur 1,68 kg und einer Dicke von 17 mm ist das Gerät nicht nur noch dünner als seine Vorgänger, sondern auch kompakter. Trotz der Größe bleibt es dem Großbildschirm-Erlebnis treu: Mit seinen dünnen Rändern kommt der Laptop auf ein Screen-to-Body-Verhältnis von bis zu 90 % und sorgt so für ein größeres Sichtfeld bei der Nutzung.

Farblich punktet das Produkt im futuristischen Space Gray. Zudem verfügt der neueste HUAWEI-Laptop über ein beeindruckendes 180°-Scharnier und kann dadurch vollständig flach auf dem Tisch aufgeklappt werden, für ein ideales Zusammenarbeiten am Arbeitsplatz oder in der Schule. Dabei bleibt das Produkt auch cool: Die Doppelflügel-Kühltechnologie reguliert die Wärmeableitung rund um den Laptop und verbessert die Effizienz sowie Stabilität. So kann man auch problemlos an sehr großen Dateien arbeiten. Das HUAWEI MateBook D 16 2024 bringt die Effizienz mit einer Akkulaufzeit von bis zu 70 Wh einen Schritt voran – ein Upgrade gegenüber der maximalen Akkukapazität von 60 Wh bei der Vorgängerversion. Dank der verbesserten Akkuleistung hält der Laptop beim mobilen Arbeiten länger durch. Außerdem verfügt das Notebook über einen Tastenhub von 1,5 mm.

Weitere technische Details

Der neue separate Nummernblock ermöglicht ein effizienteres Arbeiten mit Diagrammen, Daten und Dokumenten, während die physischen Schnelltasten einen direkten Zugriff auf häufig genutzte Funktionen ermöglichen. Apropos häufig genutzt: Das Um und Auf beim Arbeiten am Laptop ist oft eine gute Internetverbindung. Um für eine umfassende WLAN-Leitung zu sorgen, ist das neue Notebook mit einer starken Antenne ausgestattet. Es hat die SGS 5-Star Wi-Fi Signal Capability Zertifizierung erhalten und damit zahlreiche Tests zu Geschwindigkeit und Uplink-/Downlink-Rate mit ausgezeichneten Ergebnissen bestanden. Zudem ist das Gerät für optimale Konnektivität mit HUAWEI Metaline ausgestattet. HUAWEI Metaline kann eine Ultra-Langstreckenverbindung mit einer Reichweite von bis zu 270 Metern aufbauen, was Störungen stark reduziert und stabilere Verbindungen schafft.

Super Device ist ein Standard in aktuellen HUAWEI-Produkten und bietet eine schnellere, unkomplizierte Möglichkeit, das Notebook mit anderen Geräten zu koppeln. Nutzer:innen können eine Verbindung durch einfaches Drag-and-Drop der Symbole initiieren. So lässt sich zum Beispiel ein HUAWEI-Smartphone in ein externes Speichersystem und ein HUAWEI Tablet in einen zusätzlichen Bildschirm verwandeln. Auch das Klangerlebnis kann erweitert werden, indem der Laptop mit einem HUAWEI-Lautsprecher oder HUAWEI-Kopfhörern verbunden wird. Außerdem gibt es intelligente Videokonferenz-Tools, wie KI-Hintergründe, FollowCam und Sight Correction. Nutzer:innen können mit AI Sound und AI Camera eine produktive Videokonferenzumgebung einrichten: So hilft die KI-Funktion “Personal Voice Enhancement” dabei, sich auf das Gesagte zu konzentrieren, indem laute Umgebungsgeräusche reduziert werden.

Preise und Verfügbarkeit

So weit, so gut, doch was kostet der Spaß? Das HUAWEI MateBook D 16 2024 ist ab sofort online ab 999,- Euro verfügbar (Media Markt hat ein Angebot geschnürt). Die Basisvariante kommt mit einem i5-13420H von Intel, und die stärkere Version ist mit einem i9-13900H ausgestattet – auch für sie gibt es bereits ein Angebot von Media Markt. Abgerundet werden beide Möglichkeiten mit 16 GB RAM und 1 TB SSD-Speicher. Wäre das Produkt etwas für euch?