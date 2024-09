Philips Hue: Neue HDMI-Sync-Box und Pendelleuchte kommen samt Update

Philips Hue bekommt zwei neue Produkte: Eine neue HDMI-Sync-Box und eine neue Pendelleuchte sowie neue softwarebasierte Funktionen.

Zur Philips Hue Sync Box 8K

Die Philips Hue Play HDMI Sync Box 8K ist ein Nachfolger der aktuellen Hue Play Sync Box, die 2019 auf den Markt kam. Sie wurde entwickelt, um sie mit eurem Fernseher zu verbinden. Dabei dient sie als Schnittstelle zwischen dem Fernseher und angeschlossenen Set-Top-Boxen, Spielsystemen und mehr. Die Sync Box ist in der Lage, Inhalte zu erkennen und die Farbe der angeschlossenen Hue-Leuchten an das, was auf dem Fernseher zu sehen ist, anzupassen. Die HDMI 2.1-Unterstützung war eine wichtige fehlende Funktion der aktuellen Sync Box, die gerne bemängelt wurde.

Dieses aktualisierte 8K-Modell fügt HDMI 2.1 für die Verwendung mit der PlayStation 5, Xbox One und anderen Geräten hinzu, die den Standard nutzen können. Das Produkt unterstützt damit Auflösungen von bis zu 8K und Bildwiederholraten von bis zu 60 Hz für Videoinhalte und 120 Hz für Konsolenspiele. Bis zu zehn farbfähige Hue-Leuchten können mit der Sync Box synchronisiert werden, wobei das, was auf dem Bildschirm angezeigt wird, die Farbe bestimmt. Helligkeit und Intensität können in der Philips Hue-App gesteuert werden.

Die Philips Hue Ensis

Die Philips Hue Ensis-Leuchte, eine neue Pendelleuchte, kann ab sofort, aber derzeit nur in den Vereinigten Staaten erworben werden. Sie ist in Schwarz oder Weiß erhältlich und verfügt über zwei einzeln gesteuerte Lichter, und unterstützt sowohl weiße Farbtöne als auch Farben. Gleichzeitig bietet sie sowohl ein Licht nach unten als auch ein Oberlicht für verschiedene Aktivitäten. Neben den neuen Produkten aktualisiert der Konzern auch die Philips Hue-App mit vier neuen Effekten, Cosmos, Underwater, Enchant und Sunbeam. Diese animierten Effekte können mit ausgewählten Hue-Lichtern (natürlich auch der topaktuellsten) verwendet werden. Es gibt jetzt auch Optionen zum Ändern von Helligkeit, Geschwindigkeit und Grundfarbe, was die Vielseitigkeit der Effektoptionen erhöht.

Updates für die Software

Die Hue-App erhält eine “Nicht stören”-Option, die Bewegungssensoren daran hindert, die aktive Szene zu ändern, wenn eine Bewegung erkannt wird, und das Starten und Stoppen von Präsenz- und Timern über Hue-Schalter. Später in diesem Jahr wird die Philips Hue-App die Integration mehrerer Bridges unterstützen, so dass sie nicht mehr separat eingerichtet und angezeigt werden müssen. Mehrere Bridges können zu einem einzigen Haus hinzugefügt werden, mit einer einheitlichen Ansicht, die alle Produkte im Haus umfasst. Potenzielle Hue-Kund*innen können bald die neue AR-Funktion in der App nutzen, um Hue-Leuchten zu erkunden, bevor sie einen Kauf tätigen.

Damit nicht genug: Lichter können in realen Räumen betrachtet werden, und die App kann realistische Beleuchtungsumgebungen demonstrieren, um einen Einblick in das Aussehen eines Lichts im wirklichen Leben zu geben. Diese Funktion soll im Herbst 2024 an den Start gehen. Für Nicht-Apple-Benutzer*innen sind Philips Hue Secure-Kameras jetzt mit Alexa und Google Home kompatibel, nicht aber mit HomeKit. Das soll aber ohnehin wiederum auf den Matter-Standard wechseln, es bleibt also spannend. Routinen können für das Ein- und Abschalten des Secure-Systems basierend auf einem Tagesplan eingerichtet werden, und es gibt eine neue Batteriesparoption für Kameras mit Akkus. Ist da etwas für euch dabei?