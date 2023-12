Phil Spencer weiß, dass es schon lange kein Banjo-Kazooie mehr gab

Das Gaming-Chef von Microsoft hat die Nachfrage der Fans nach einem neuen Banjo-Kazooie-Spiel anerkannt. Was heißt das?

Über Banjo-Kazooie und Microsoft

Im Gespräch mit Windows Central diskutierte Phil Spencer die Möglichkeit, klassische Spiele wiederzubeleben, insbesondere Banjo-Kazooie. “Sie haben bis dato mitbekommen, dass wir nicht jedes Franchise erneut angerührt haben, das die Leute gerne von uns sehen würden – Banjo-Fans, ich höre euch“, sagte er. “Aber es stimmt, wenn wir das richtige Team und die richtige Gelegenheit finden, gehe ich gerne zurück, um Geschichten und Charaktere zu überdenken, die wir zuvor gesehen haben.” Das Plattformspiel hat seit Banjo-Kazooie: Nuts & Bolts, das vor 15 Jahren für Xbox 360 veröffentlicht wurde, keine Fortsetzung mehr gesehen. Das klassische Franchise wurde jedoch in den letzten Jahren wieder verstärkt ins Rampenlicht gerückt.

Letztes Jahr wurde das erste Spiel der Serie zu Nintendo Switch Online hinzugefügt, und Banjo und Kazooie wurden als spielbare Charaktere zu Super Smash Bros. Ultimate hinzugefügt. Im Jahr 2020 sagte Spencer, dass jede Wiederbelebung der klassischen Rare-Franchise an Rare selbst liegt. In einem Interview anlässlich des 25-jährigen Jubiläums von Banjo-Kazooie sagte eine Gruppe ursprünglicher Rare-Teammitglieder jedoch, dass sie nicht so bald ein neues Spiel erwarten würden. Trotz über 1 Million verkauften Exemplaren für ihren spirituellen Nachfolger Yooka-Laylee von Playtonic Games fragte sich der Komponist Grant Kirkhope, ob das Publikum wirklich für ein neues Spiel da sei. “Ich habe das Gefühl, dass man ein Team mit dem Humor bekommen müsste, den wir damals hatten, und das ist schwer zu replizieren”, sagte er.