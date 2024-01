Phantom Abyss startet am 25. Jänner 2024 für PC und Xbox Serie-Konsolen

Der Herausgeber Devolver Digital und der Entwickler Team WIBY haben die neueste Ankündigung auf Steam veröffentlicht. Wir können einige blitzschnelle Ausschnitte der Version 1.0 in Aktion im Launch-Datums-Trailer unten sehen. Phantom Abyss bietet uns zufällig generierte Tempelumgebungen mit der einfachen, aber herausfordernden Aufgabe, heilige Reliquien einzuheimsen. Aber zwischen Tempelwächtern, einer Vielzahl von möglichen Fallen und anderen Albträumen gibt es nur wenig Chance auf ein Happy End. Ihr müsst also eure Wege mit Bedacht wählen, ansonsten nehmt ihr ein tragisches Ende…

Nach zweieinhalb Jahren Early Access kommt das asynchrone Multiplayer-Spiel Phantom Abyss am 25. Jänner auf PC und Xbox Serie-Konsolen.

Der asynchrone Mehrspielermodus kommt ins Spiel, wenn wir die Tempel erkunden und die Phantome gefallener Spieler entdecken, die zuvor in diesen Tempel gekommen und gegangen sind. Wir können die Handlungen und tödlichen Fehltritte von bis zu 20 Phantomen – einschließlich Steam-Freunden und völlig Fremden – beobachten und versuchen, die gleichen Fehler nicht zu wiederholen. Das hat was von Dark Souls, die Mechanik ist sehr cool. Zum offiziellen Start des Spiels kommen ein komplett überarbeiteter Abenteuermodus, ein neuer Abyss-Modus und Fehlerbehebungen auf uns zu. Spricht euch Phantom Abyss an?