Peter Molyneux’ Masters of Albion angekündigt: So wie Black & White

Peter Molyneux ist wieder einmal aus dem Jenseits zurück, und er macht mit Masters of Albion wieder einmal eine neue Gott-Simulation.

Über Masters of Albion

Dieser Titel befindet sich in der Entwicklung bei Molyneux’ 2012 gegründetem Studio 22cans. Dabei sieht es aus wie eine Mischung aus Populous und Black & White mit einer ganz eigenwilligen Grafik und einem losen Tower-Defense-Format, bei dem Monster eure Dörfer nachts angreifen. “Die Geschichte von Albion ist eine Geschichte von Macht und Konsequenz, eine reiche und tiefe Erzählung, die in einer Welt voller Quests und moralischer Entscheidungen spielt”, erklärt der Klappentext der Ankündigung. “Navigieren Sie Ihren Weg durch Intrigen und Verschwörung – Könige kommen und gehen, Herren schütteln Sie an der Hand und stechen Ihnen dann in den Rücken, und die Menschen arbeiten wie Hunde und werden nicht besser behandelt.“