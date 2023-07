Peter Molyneux arbeitet an einem neuen Titel mit „noch nie dagewesener“ Mechanik

Diejenigen, die sich an die alten Tage der Lionhead Studios und (noch früher) Bullfrog erinnern, werden den Namen Peter Molyneux kennen. Der erfahrene Designer und Programmierer, der für die Fable -Serie verantwortlich ist, hat sich sicherlich einen Namen gemacht – allem voran mit seinen PR-Versprechungen. Dies scheint sich nun zu ändern, denn anstatt zu versprechen, dass sein Studio am besten und genialsten Spiel aller Zeiten arbeitet, hält er sich eher bedeckt. Er möchte vermeiden, dass sich Leute durch seine Behauptungen irritiert fühlen, und schein dieses Mal Abstand von großen Hypes zu nehmen. (Dass das neue Fable allerdings Hype-würdig ist, scheint außer Frage zu sein!)

Der Verantwortliche hinter Fable , Peter Molyneux, arbeitet mit 22Cans an einem neuen Spiel. Was uns damit erwarten wird?

Was Molyneux aber gesagt hat: Das nächste Spiel seines Teams könnte eine „noch nie dagewesene Mechanik“ haben könnte. Obwohl er nicht ins Detail geht, was es ist, sagt Molyneux, dass das Team über diese Idee “stolperte”. Das klingt jedenfalls gut, und er stellt klar, dass das Game sich irgendwo an Fable, Black & White und Dungeon Keeper orientieren wird. Woran auch immer er und sein Team arbeiten, es wird auf PC und Konsole erscheinen. Molyneux sagt zudem, dass 22Cans auch an einem Mobiltitel arbeiten wird, das hat aber mit diesem Projekt nichts zu tun.