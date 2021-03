Persona 5 Strikers Tipps und Tricks zum Einstieg

Gleich zu Beginn im Game habt ihr gegenüber vom Café Leblanc die Möglichkeit mehrere SP-Items zu kaufen. An diesem Automaten werden die Tränke auch immer mal wieder aufgefüllt. Schaut also regelmäßig vorbei! So seid ihr für die ersten Schlachten im Spiel schon einmal einigermaßen gut vorbereitet. Damit euch die SP auch wirklich nie ausgehen, solltet ihr im weiteren Verlauf auch eure Bindungspunkte in SP regenerierende Fähigkeiten investieren. Davon gibt es eine ganze Menge. Zwar sind die gerade am Anfang nicht billig, bringen euch aber für eure Abstecher in die Dungeons sehr viel an Komfort.

Anders als bei den Trefferpunkten werdet ihr im Spiel mit regenerativen SP-Items aber nicht überhäuft. Tatsächlich sind diese über die gesamte Spieldauer sehr rar gesät, weswegen ihr keine Gelegenheit auslassen solltet, euch mit SP auffüllenden Tränken einzudecken. Ihr erkennt diese in Läden (und übrigens im Inventar) ohnehin leicht an der violetten Hervorhebung bei der Gegenstandsbeschreibung.

Die Karte des Rumtreibers

Gegenstände aus Truhen, welche ihr in den Gefängnis-Dungeons finden könnt, beinhalten oft sehr gutes Equipment. Diese zu finden erspart euch an vielerlei Stellen im Game, euch bessere Waffen oder Rüstungen für eure Helden teuer zu kaufen. Diese Schätze sind in den verzweigten Gängen allerdings nicht immer so leicht zu finden. Benutzt deshalb stets auch die am Bildschirm angezeigte Karte. Entdeckt ihr in Gängen etwa verdächtige Auswölbungen, so könnt ihr euch sicher sein, dass in dieser noch eine Truhe versteckt ist. Der aufmerksame Beobachter findet so auch wirklich jede noch so verborgene Geheimnis.

Geht in Deckung

Es lebt sich in Dungeons auf jeden Fall viel leichter, wenn ihr permament aus der Deckung heraus agiert. Verwendet in den Gefängnissen häufig den Phantomdiebe-Sinn, mit welchem ihr neben den möglichen Deckungspunkten auch verborgene Inhalte wie Alarmanlagen aufdecken könnt. In Deckung gegangen, seid ihr dort schon einmal viel geschützter, als wenn ihr nur in der Gegend herumsteht.

Ihr könnt so beruhigt eure nächsten Schritte planen. Wo befindet sich das nächste Ziel? Und befinden ich auf dem Weg dorthin weitere Verstecke? Im Idealfall könnt ihr sogar direkt zum nächsten blitzschnellen Hinterhalt auf eure Widersacher übergehen. Drauf anlegen solltet ihr es im Zweifelfall aber dennoch nicht – auch hinter einem Hinderniss versteckt seid ihr nämlich nicht gänzlich für eure Feinde unsichtbar.

Tricky Trickster

Nutzt auf jeden Fall hin und wieder den Velvet Room um eure Personas aufzurüsten. Auch wenn ihr nicht aktiv am Sammeln seid, werdet ihr rein durch die Kämpfe in den Gefängnissen mit der Zeit genug Monster eingefangen haben, um euch stärkere Gefährten zu erschaffen. Geht beim Fusionieren der Personas auch etwas strategisch vor. Nehmt für den neuen Mitstreiter nicht enfach den erstbesten Skill in das Arsenal auf, sondern überlegt euch, welche Zauber und passive Fähigkeiten ihr in eurem Team für die nächsten paar Stunden haben wollt. Habt ihr zum Bespiel bereits einige Personas mit Wind-Magie in euren Reihen, aber noch keine hochgelevelten mit einem Fluch-Skill, dann sollte dieses Element für euch Prioriät besitzen.