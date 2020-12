Persona 4 Golden: Eindrücke zur Steam-Version

Zugegeben, mit meiner Meinung zum Game hinke ich sicherlich ein wenig hinterher. Schließlich war die Steam-Variante umgehend nach der Ankündigung am 13.06.2020 spielbar. Wer das Persona-Franchise kennt der weiß jedoch, dass man diese Spiele nicht nach 2 oder 3 Stunden beurteilen kann, und Auch nicht nach 10 oder 20!

Persona 4 Golden ist – genauso wie auch der von mir gespielte Nachfolger – ein Mammutprojekt, dessen volles Potential sich erst nach mindestens 80 Stunden so richtig entfaltet. Gerade der fünfte Teil zieht in Punkto Story und Herausforderung auf den letzten Metern (also den letzten 20 von 110 Spielstunden) noch einmal ordentlich an. Wer früher KO geht, ist da schon selber schuld.

Wenn ihr meine Top 5 der besten exklusiven PS4-Titel gesehen habt, dann wisst ihr, welche bleibenden Eindrücke Royal bei mir hinterlassen hat. Jetzt, nach ebensovielen anstrengenden, wie tollen und mitreißenden Stunden mit Golden, kann ich eines sagen: das Game ist auf dem PC fast genauso gut wie sein Nachfolger! Wobei im Satz das Wort PC eigentlich nochmal herausgestellt gehört. Der Grund dafür liegt ganz einfach am prinzipiell wilden Genremix des Persona-Franchises.

Während dem Zocken wechselt man zwischen rundenbasierten taktischen Kämpfen, einer mehr oder weniger offenen Welt in der einem diverse Entscheidungsmöglichkeiten offen stehen und Visual-Novel-Abschnitten wild hin und her. Da kann man sich auch schon einmal auf der Couch zurücklehnen und in Ruhe die nächsten wichtigen Schritte abwägen. Und das fühlt sich einfach auf einer Konsole deutlich entspannter an als auf dem PC.

Nicht das es das Spiel in irgendeiner Form dadurch abwertet, aber in anbetracht der Tatsache, dass man schon einmal mehrere Stunden am Stück in die Welt von Persona gezogen wird, bekommt das Game diese Bonus-Komfort-Punkte halt einfach nicht. Es wird schon einen gewichtigen Grund gegeben haben, warum Persona 4 damals von Atlus für die Vita entwickelt wurde. Stichwort PS4-Vita: trotz PC-Port merkt man dem Game sein Herkunft doch deutlich an. Das ist für mich bei JRPGs generell nie ein großes Problem, ist dieses Genre doch nicht wirklich für die herausragendsten grafischen Leistungen bekannt.