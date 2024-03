Persona 3 Reload: Expansion Pass bringt viele neue Goodies

Der Persona 3 Reload Expansion Pass, der während des Xbox Partner Showcase enthüllt wurde, wird viele neue Inhalte ins Spiel bringen.

Mehr für Persona 3 Reload

Bevor das Spiel (hier geht’s zu unserem Test) überhaupt herauskam, fragten sich Fans und Journalisten, ob das Remake spätere Ergänzungen zum Originalspiel enthalten würde, und die Antwort war eingangs ein klares Nein. Es stellt sich jedoch heraus, dass es nicht “nie” ist, und eine der fehlenden Inhalte wird bald im gerade angekündigten Expansionspass des Spiels debütieren. The Answer ist ein kampforientierter Epilog nach den Ereignissen von Persona 3, die sich auf den Androiden Aigis konzentrierten. Glücklicherweise deuten weitere Details in einem Beitrag auf Xbox Wire darauf hin, dass der Epilog “moderne Grafiken, modernisierte Funktionen zur Lebensqualität und alle Upgrades, die mit Persona 3 Reload geliefert wurden” enthalten wird.

Denn der DLC wird insgesamt neue Kostüme, Hintergrundmusik und erweiterte Story-Inhalte mit Episode Aigis – The Answer enthalten. Episode Aigis -The Answer wird im September in Wave 3 des Expansion Pass eintreffen und wird bis zum 31. Januar 2025 für Game Pass Ultimate-Abonnent:innen ohne zusätzliche Kosten verfügbar sein. Es ist wesentlich umfangreicher als die ersten beiden Wellen, darunter das Persona 5 Royal EX BGM Set und das Persona 4 Golden EX BGM Set im März und das Velvet Costume & BGM Set im Mai. Nicht-Abonnent:innen oder Persona 3 Reload-Fans auf anderen Plattformen können den Expansion Pass kaufen, wenn er am 12. März für 34,99 Euro erscheint.