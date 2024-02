Persona 3 Reload Test (PS5): Sensationelles Makeover eines Klassikers

Seit zwei Wochen ist Atlus neuestes Personaspiel erhältlich und Beyond Pixels hat für euch Persona 3 Reload ausführlich getestet. Lest hier meinen Eindruck von dem ersten 50 Stunden des Spiels. Die Story: Worum geht’s? Das Spiel beinhaltet die Planung täglicher Aktivitäten, den Schulbesuch tagsüber und die Erkundung von Dungeons nachts. Persona 3 Reload zeigt den dauerhaften Reiz, den der Umgang mit dem Alltagsleben und Beziehungen neben der Bekämpfung von Schatten während der rätselhaften Dunkelstunde ausübt – einer eigenartigen 25. Stunde, in der die Zeit stehen bleibt, furchteinflößende Schatten auftauchen, Menschen sich in Särge verwandeln und die Schule sich in einen bizarren 250-stöckigen Turm verwandelt. Die Aufgabe: der Schulklub S.E.E.S. muss das Rätsel um die 25. Stunde lösen und die Menschen vom Apathy-Syndrome befreien, das durch die Schatten hervorgerufen wurde. Für Fans heißt das: Ihr bekommt alte Strukturen mit neu-aufgearbeiteten Input serviert.

“Neue soziale Ereignisse und Aktivitäten heben die zentralen Charaktere wirklich hervor.”

Social Links für ultimative Personas Reload führt erstmals vollständig vertonte Social Link Szenen ein, was den Charakteren erhebliche Tiefe und Wert verleiht. Im Gegensatz zu früheren Versionen sind Romanzen nun optional, was eine Abkehr von der früheren Verpflichtung darstellt. Lebensqualitätsverbesserungen wie Textnachrichten zur Verfolgung täglicher Aktivitäten und ein Online-Aktivitätstracker vereinfachen das Gameplay. Zusätzlich helfen sie beim Entdecken neuer Inhalte und beim Beantworten von Quizfragen, die der Hauptcharakter von den Lehrer:innen an Gekkoukan High bekommt. (Das ist kein Cheat, sondern ein Online-Telefonjoker :D) Neu in Persona 3 Reload sind Link-Episoden, die es Spieler:innen ermöglichen, an ähnlichen Handlungssträngen mit Charakteren teilzunehmen, mit denen sie keine Sozialverbindung eingehen können. Diese Charaktere sind hauptsächlich andere Jungs wie Junpei und Akihiko, die in Persona 3 Portable eine Sozialverbindung mit der weiblichen Protagonistin eingehen konnten. Das große Plus: diese Link-Episoden ersetzen dieses fehlende Material sehr gut. Darüber hinaus können Spieler:innen durch die Teilnahme an Wohnheimaktivitäten mit ihren Mitstreitern von S.E.E.S. noch mehr neue Szenen erleben, darunter Dinge wie DVDs mit Yukari anschauen oder mit Fuuka lesen.

Schritt für Schritt Während all diese neuen Inhalte mehr als willkommen sind, dauert es eine Weile, bis sie alle freigeschaltet sind. Anders als bei Persona 5 Royal (hier geht’s zu unserem Test), das oft für seinen langsamen Start kritisiert wird, kommt Persona 3 Reload ziemlich schnell in Fahrt. Aber das Tempo, mit dem viele der neuen Inhalte, die exklusiv für Persona 3 Reload sind, eingeführt werden, fühlt sich ein wenig langsam an. Zum Beispiel sind Wohnheimaktivitäten erst verfügbar, nachdem Fuuka rekrutiert wurde, und andere hinzugefügte Geschäfte sind erst Ende Juli verfügbar. Für Neulinge wird dieses Tempo ihnen wahrscheinlich helfen, sich nicht überfordert zu fühlen, wenn sie zum ersten Mal einsteigen. Aber für Veteranen, die gespannt sind, die neuen Inhalte zu sehen, könnte es etwas frustrierend sein. Nachts tritt die “Dark Hour” kurz nach Mitternacht ein, und die Gekkoukan High wird durch das rätselhafte Tartarus ersetzt. Es liegt an SEES, jeden Stock des Tartarus zu erkunden, um nach den darin verborgenen Geheimnissen zu suchen und sich den Schatten zu stellen, die die Menschheit bedrohen. Der Großteil des JRPG-Gameplays von Persona 3 Reload wird darin bestehen, den Tartarus Stockwerk für Stockwerk zu erklimmen und diese Schatten im klassischen rundenbasierten Kampfsystem der Serie zu bekämpfen, dass einige nützliche neue Ergänzungen erhalten hat, um das Gameplay aufzupeppen, das einige vielleicht als recht langsam empfinden könnten.

Das Gameplay: rundenbasiertes Update für Reload Wie die meisten Spiele in der Persona-Reihe ist auch Persona 3 Reload ein rundenbasiertes Spiel. Das heißt, dass jeder Charakter und Gegner einen Zug pro Runde bekommt und entweder physische oder magische Angriffe ausführen kann. Ziel ist es, dass man bei Gegnern Schwachpunkte entdeckt und diese zu Fall bringt. Die meisten Schatten besitzen in den niedrigen Levels mindestens eine Schwachstelle, die ihr mit euren Charakteren ausbeuten könnt. Es gilt aber zu beachten, dass eurer Hauptcharakter immer genug HP übrighaben sollte, da ein K.O. des Hauptcharakters ein sofortiges Game Over bedeutet. Die größten Updates im Gameplay von Persona 3 Reload sind die neuen Shift- und Theurgy-Mechaniken, die neue Inkarnationen ähnlicher Mechaniken darstellen, welche in Persona 5 Royal vorhanden sind. Shift funktioniert wie Baton Pass in Persona 5 und ermöglicht es euch, zu einem anderen Charakter zu wechseln, der nach einem erfolgreichen Angriff einen Folgeangriff ausführen kann. Theurgy ist ähnlich wie Persona 5 Royals Showtime-Mechanik, die es Charakteren ermöglicht, einen mächtigen, filmreifen Gruppenangriff freizusetzen. Insbesondere Shift ist eine Verbesserung gegenüber dem Baton Pass, da bestimmte Sozialverbindungsränge mit Teammitgliedern keine Voraussetzung sind.

Grafischer und musikalischer Augenschmaus Insgesamt hebt sich das Design der Charaktere, der Angriffsmechaniken und auch die Gestaltung des Hauptmenüs deutlich von seinem Vorgänger ab und ist eine klare Verbesserung und Vereinfachung für neue Spieler:innen und P3– Veteranen. Die Remakes von Musik und Soundeffekten, wie auch die Leistung der Synchronisationssprecher:innen sind ebenfalls sehr gut für die jeweiligen Charaktere gewählt. Hier findet ihr den Launch-Trailer zum Spiel, um euch selbst von Musik und Design überzeugen zu lassen:

Allerdings ist ein Bereich, in dem ich mir von Persona 3 Reload mehr erwartet hätte, das Design von Tartarus. Das Durchstreifen der zahlreichen Etagen des Tartarus fühlt sich immer noch etwas repetitiv an, da das Layout jeder Etage ähnlich aussieht. Das Löschen einer bestimmten Anzahl von Etagen und das Freischalten neuer Blöcke ändert die ästhetische Gestaltung des Dungeons auf angenehme Weise, aber diese visuellen Veränderungen helfen nicht wirklich dabei, das mühsame Durchqueren ähnlich gestalteter Ebenen zu verbessern, trotz ihrer Neukonfiguration, wenn der Hauptcharakter sie aufs Neue betritt.

Persona 3 Reload Test-Fazit: Ein Rezept für gelungene Remakes! Obwohl ich glaube, dass es eine einzigartige Atmosphäre in PS2-Ära-RPGs gibt, die nicht repliziert werden kann, haucht die visuelle Überholung in <i>Reload</i> der <i>Persona 3-</i>Welt neues Leben ein. Es war anfangs surreal, vertraute Orte wie Tatsumi Port Island neu erstellt und geliebte Charaktere für eine neue Generation umgestaltet zu sehen. Trotz dieser Veränderungen behält das Spiel ein Gefühl von Vertrautheit bei, wobei klassische Angriffsanimationen und ikonische Momente, wie das Beschwören von Personas mit Evokern, intakt bleiben. Die aktualisierten Grafiken, die an <i>Persona 5</i> erinnern, fügen den Charakteren auch einen Coolness-Faktor hinzu, der über das hinausgeht, was ich mir erwartet hatte. Insgesamt ist Persona 3 Reload ein fantastisches Paket, das genug neue Inhalte bietet, um Fans des Originals zufrieden zu stellen, während es dem treu bleibt, was diesen Eintrag so besonders gemacht hat. Es ist auch ein unglaublich zugänglicher Einstieg für Neulinge dank der Vielzahl von Verbesserungen an den Kampf- und Sozialmechaniken der Persona-Serie. Es ist klar, dass Persona 3 Reload nicht nur ein Remake eines veralteten Spiels ist, sondern ein eigenständiger Eintrag, der eine glänzende Zukunft für das Franchise in der post-Persona 5-Ära signalisiert.