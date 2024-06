Persona 3 Reload: Episode Aigis -The Answer- erscheint am 10.9.2024

Während des Persona Live Tour 2024-Konzerts in Yokohama gab ATLUS das Veröffentlichungsdatum für Persona 3 Reload: Episode Aigis -The Answer- bekannt, der letzten Inhaltsveröffentlichung des Erweiterungspasses des Spiels. Das letzte Set an Inhalten für den Expansion Pass wird am 10. September 2024 für Xbox Series X|S, Xbox One, Windows, Xbox Game Pass Ultimate, Steam, PS5 und PS4 erhältlich sein.

Ein neuer Trailer und ein spezielles Bild, das das bevorstehende Veröffentlichungsdatum hervorhebt, wurden erstellt, um diese Neuigkeiten zu kommunizieren.